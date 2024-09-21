Пресвята Богородиця народилася в сім'ї Йоакима й Анни, які сильно хотіли дітей. Одного разу до них прийшов ангел, який повідомив, що у подружжя скоро народиться донька. Водночас дівчинка матиме важливу місію – стати матір'ю Спасителя, передає LifeStyle24.

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Наша редакція підготувала добірку щирих гарних листівок-привітань з Різдвом Пресвятої Богородиці. Бажаємо, щоб цей день приніс вам гармонію, надію та духовний зріст. Нехай кожен день буде сповнений благословення і щастя.

Добірка картинок-привітань з Різдвом Пресвятої Богородиці



Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото LifeStyle24



Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото LifeStyle24



Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото LifeStyle24



Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото LifeStyle24



Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото LifeStyle24



Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото LifeStyle24



Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото LifeStyle24

Що відомо про свято

У IV столітті християни вперше відзначили Різдво Пресвятої Богородиці. Тоді княгиня Ольга захотіла побудувати храм на честь Діви Марії. Вважається, що це свято символізує порятунок людей. Річ у тім, що Бог подарував Анні та Йоакиму дочку, яку згодом ще й дуже полюбили люди, оскільки вона багато займалася добрими справами.