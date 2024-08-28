У вересні українці святкуватимуть декілька важливих свят: Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього і день пам'яті святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові. На які числа припадають ці та інші події, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.
Важливо Які головні релігійні свята будуть восени 2024 року: дати за новим церковним календарем
Православний календар на вересень 2024
1 вересня – початок церковного року; святого преподобного Симеона Стовпника і матері його.
2 вересня – святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського.
3 вересня – святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського; святого преподобного Теоктиста.
4 вересня – святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця.
5 вересня – святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі.
6 вересня – чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним.
7 вересня – святого мученика Созонта.
8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці.
9 вересня – святих праведних Йоакима й Анни; святого мученика Северіяна.
10 вересня – святих мучениць Минодори, Митродори й Німфодори.
11 вересня – святої преподобної Теодори Олександрійської.
12 вересня – святого священномученика Автонома.
13 вересня – святого священномученика Корнилія.
14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.
15 вересня – святого великомученика Микити.
16 вересня – святої великомучениці Євфимії.
17 вересня – святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові.
18 вересня – святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського.
19 вересня – святих мучеників Трохима, Саватія, Доримедонта.
20 вересня – святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора.
21 вересня – святого апостола Кондрата.
22 вересня – святого священномученика Фоки; святого пророка Йони.
23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя.
24 вересня – святої первомучениці та рівноапостольної Текли.
25 вересня – святої преподобної Євфросинії.
26 вересня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова.
27 вересня – святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер.
28 вересня – святого сповідника Харитона; святого В'ячеслава.
29 вересня – святого преподобного Киріяка самітника.
30 вересня – святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.