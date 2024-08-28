У вересні українці святкуватимуть декілька важливих свят: Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього і день пам'яті святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові. На які числа припадають ці та інші події, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

Важливо Які головні релігійні свята будуть восени 2024 року: дати за новим церковним календарем

Православний календар на вересень 2024

1 вересня – початок церковного року; святого преподобного Симеона Стовпника і матері його.

2 вересня – святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського.

3 вересня – святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського; святого преподобного Теоктиста.

4 вересня – святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця.

5 вересня – святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі.

6 вересня – чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним.

7 вересня – святого мученика Созонта.

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці.

9 вересня – святих праведних Йоакима й Анни; святого мученика Северіяна.

10 вересня – святих мучениць Минодори, Митродори й Німфодори.

11 вересня – святої преподобної Теодори Олександрійської.

12 вересня – святого священномученика Автонома.

13 вересня – святого священномученика Корнилія.

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

15 вересня – святого великомученика Микити.

16 вересня – святої великомучениці Євфимії.

17 вересня – святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові.

18 вересня – святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського.

19 вересня – святих мучеників Трохима, Саватія, Доримедонта.

20 вересня – святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора.

21 вересня – святого апостола Кондрата.

22 вересня – святого священномученика Фоки; святого пророка Йони.

23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя.

24 вересня – святої первомучениці та рівноапостольної Текли.

25 вересня – святої преподобної Євфросинії.

26 вересня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова.

27 вересня – святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер.

28 вересня – святого сповідника Харитона; святого В'ячеслава.

29 вересня – святого преподобного Киріяка самітника.

30 вересня – святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.