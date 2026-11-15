Початок Різдвяного посту 2026: як правильно харчуватися та що суворо заборонено робити

15 листопада розпочинається Різдвяний піст для християн. Цей 40-денний період вимагає від вірян зміни щоденного меню та водночас глибокого духовного очищення.

24 Канал розповідає детальніше про традиції і заборони Різдвяного посту 2026 року. Як збалансувати раціон, яких табу варто дотримуватися та що допоможе зустріти свято з наповненим серцем – читайте більше у нашому матеріалі.

Різдвяний піст 2026: що можна їсти у цей час

За новоюліанським календарем пісний період триває з 15 листопада по 24 грудня. Упродовж цього часу християни повністю виключають з раціону м'ясо, птицю, яйця, а також усі молочні продукти, зокрема вершкове масло і сир.

Натомість основу щоденного харчування складають різноманітні каші, овочі, фрукти, гриби, насіння та горіхи. Дієтологи радять збагачувати меню бобовими культурами, такими як квасоля, горох, сочевиця чи нут, щоб організм отримував достатню кількість рослинного білка.

Церковний устав поділяє сорок днів на три етапи, суворість яких поступово зростає. Перший цикл триває до 6 грудня і вважається найм'якшим. У вівторок та четвер віряни можуть спокійно додавати до гарячих страв рослинну олію. Водночас у вихідні дні та на великі свята, зокрема на Введення в храм Пресвятої Богородиці чи День Святого Миколая, священники дозволяють куштувати рибу й морепродукти.

Упродовж другого етапу, який охоплює період з 7 по 19 грудня, вірянам дозволяється їсти рибні страви лише в суботу та неділю.

Натомість третій, найсуворіший період перед самим святом, повністю виключає рибу з раціону. В окремі дні цього циклу християни практикують сухоїдіння, споживаючи лише сирі овочі, фрукти, хліб та воду.

Що цікаво, на Святвечір, який щороку припадає на 24 грудня, родини не сідають за стіл аж до появи першої зорі. Святкову вечерю традиційно розпочинають із молитви, після чого кожен член родини має скуштувати щонайменше три ложки куті та запити її узваром.

Різдвяний піст 2026 – правила, заборони, традиції / Колаж 24 Каналу

Що не можна робити під час Різдвяного посту

Священники ПЦУ наголошують, що людина насамперед повинна приділяти час добрим справам, милосердю та щирій молитві. У цей час Церква суворо забороняє влаштовувати гучні гуляння, святкувати весілля, танцювати та відвідувати розважальні заходи.

Також великим гріхом вважають сварки, поширення пліток, лихослів'я та образи ближніх. Замість конфліктів і веселощів вірянам радять зосередитися на власному внутрішньому світі та спілкуванні з Богом.

Хто може не постити

Варто пам'ятати, що суворі правила діють не для всіх, адже Церква завжди проявляє турботу про людське здоров'я. Від обов'язку постувати священники повністю звільняють дітей віком до 14 років, людей літнього віку, вагітних жінок та матерів, які годують немовлят.

Також послаблення отримують важкохворі пацієнти, особи, які виконують виснажливу фізичну роботу, подорожують понад 8 годин або вимушено харчуються з чужого столу.

Лікарі окремо застерігають від різкої зміни раціону тих, хто нещодавно переніс важкі вірусні інфекції та страждає від загальної слабкості організму.

До речі, ми вже публікували молитви, які варто обов'язково прочитати під час Різдвяного посту.