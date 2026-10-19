Священник ПЦУ пояснив, чи справді діти несуть тягар батьківських гріхів

Багато людей роками живуть у страху перед міфічними родовими прокляттями та вважають свої життєві невдачі розплатою за помилки пращурів. Одвічне питання про те, чи переходить духовна провина старшого покоління на немовлят, турбує тисячі вірян.

Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму інстаграмі розвіяв популярні міфи.

Чи правда, що діти відповідають за гріхи своїх батьків?

Священник ПЦУ Юліан Тимчук спростував хибне уявлення про несправедливого Творця, який змушує малюків страждати через чужі гріхи. Отець навів чіткі аргументи з Біблії, які демонструють абсолютно інший підхід до особистої відповідальності кожної людини.

Представник церкви згадав слова пророка Єзекиїля. Той стверджував, що син не понесе провини батька, а батько не відповідатиме за сина. Книга Второзаконня також підтверджує таку думку – кожен відповідатиме виключно за власні лихі вчинки. Однак уважні читачі Святого Письма часто згадують книгу Вихід, яка описує Божу кару для нащадків аж до третього і четвертого поколінь. На перший погляд, ці тексти суперечать один одному.

Юліан Тимчук пояснив ключову різницю між провиною та наслідками. Дитина ніколи не стає винною перед Богом за ті погані речі, які коїв її найближчий родич. Творець не виписує духовний штраф новонародженому. Однак гріховний спосіб життя дорослих завжди залишає глибокі рани на долях їхніх нащадків. Священник навів зрозумілі життєві приклади: алкоголізм руйнує сім'ї та здоров'я майбутніх поколінь, жорстокість сильно травмує психіку, а ненависть породжує ще більшу агресію у світі. Це не Божа кара, а прямий результат руйнівних дій дорослих, який впливає на найменших.

Аби остаточно прояснити ситуацію, духівник звернувся до Нового Заповіту. Він нагадав історію про сліпонародженого чоловіка, якого зустрів Ісус Христос. Тоді учні Спасителя також мислили категоріями родових проклять і запитали, чий гріх призвів до такої важкої хвороби – самого чоловіка чи його родини. Христос відповів чітко: ніхто з них не згрішив, а хвороба виникла для того, аби Творець міг проявити свою силу і славу через зцілення.

Священник наголосив, що справжні позитивні зміни у житті починаються тоді, коли людина свідомо приймає Ісуса Христа. Кожен з нас приходить у цей світ із первородним гріхом, який людство успадкувало від Адама та Єви. Втім, Таїнство Хрещення змиває цю давню провину. Щире покаяння та прагнення змінити власне життя очищують душу від будь-якого тягаря минулого. Юліан Тимчук закликав вірян йти за Богом і самостійно будувати світле майбутнє, а не шукати виправдань своїх бід у вчинках родичів.

До речі, доволі часто християни говорять фрази, які помилково вважають біблійними.