Вместо TikTok – супрядки: что делала молодежь долгими осенними вечерами

Сегодня длинный вечер легко заполнить видео из TikTok, а раньше для этого хватало компании, работы и одного дома. Осенние и зимние вечера молодежь проводила за совместным трудом, песнями, шутками и разговорами. Одной из таких традиций были супрядки.

Когда полевые работы оставались позади, в селах начинался особый сезон – время вечерниц, досвиток и посиделок. Молодежь и старшие собирались вместе в домах, приносили рукоделие, работали, пели и беседовали. В разных регионах такие собрания имели свои названия и обычаи, и одними из них были "супрядки".

Что такое супрядки

Супрядки – одно из названий традиционных осенне-зимних собраний, во время которых работу совмещали с общением и развлечениями. Название связано с совместным прядением: люди собирались вместе, чтобы работать, но в то же время проводили время в компании.



Что делали во время супрядок / Фото: Музей "Свитлица"

На таких собраниях можно было прясть, заниматься рукоделием, разговаривать, петь и шутить. На супрядки в основном приходили девушки от 12 до 17 лет и женщины чуть постарше. В некоторых случаях к супрядкам присоединялись и юноши, поэтому собрание было не только способом выполнить домашнюю работу, но и частью молодежного досуга. В разных местностях правила отличались: где-то это было сугубо женским занятием, а где-то юноши приходили позже, когда девушки уже выполнили часть работы. Во время "супрядок" даже находили себе пару.



Что делали во время "супрядок" в старину / Magnific

Супрядки относились к более широкой традиции осенне-зимних вечерних собраний, которые в разных регионах Украины называли по-разному. Поэтому их не стоит полностью отождествлять с вечеринками: супрядки были одной из форм таких посиделок, а само название подчеркивало совместный труд, прежде всего прядение.

Ранее 24 Канал также рассказывал, где в давности украинцы искали себе пару, и одним из таких вариантов были именно вечерницы.