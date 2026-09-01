Слово имеет силу: что такое заговоры и как наши предки использовали их в жизни

Заговор – один из древних жанров украинского фольклора, которому в народной традиции приписывали магическую силу. Считалось, что правильно произнесенные слова могут повлиять на человека, его здоровье, чувства или даже на ход определенных событий.

24 Канал собрал из проверенных этнографических источников самые интересные факты об украинских заговорах – кому их произносили, для чего использовали и почему наши предки верили в силу слова.

Заговоры от болезни до любви

Чаще всего заклинания использовали в лечебных целях. С их помощью пытались избавиться от боли, остановить кровь, вылечить различные болезни или защитить человека от недуга. Такие тексты обычно произносили во время определенного действия – например, когда омывали больное место или использовали воду, травы или другие предметы.

Однако заклинания касались не только здоровья. В украинской традиции существовали тексты, связанные с любовью, семейными отношениями, хозяйством, урожаем, пчелами и защитой от различных опасностей.

Особое место занимали любовные заклинания. Девушки могли обращаться к силам природы, чтобы привлечь внимание парня, пробудить в нем чувства или просто стать более привлекательными.

Как девушки заговаривали для себя красоту

В украинском фольклоре сохранились и заговоры на красоту. В таких текстах девушки обращались к солнцу, луне и звездам, прося передать им красоту, ясность и привлекательность.

В одном из записанных заклинаний девушка просит звезды "собрать" для нее красоту, чтобы она была самой красивой среди других девушек. То есть небесные светила здесь выступают своеобразным источником желанных качеств, которые девушка стремится обрести для себя.



Как украинки в древности заклинали себе красоту / Magnific

Существовали и более практичные обряды. Согласно этнографическим записям, девушки могли использовать специально набранную или освященную воду для умывания, придавая ей символическое значение. Такие действия были связаны не только с желанием сохранить красоту, но и со стремлением привлечь любовь и удачно выйти замуж.

Почему в давности так сильно верили в силу слов

Заговоры были частью магического мировоззрения, в котором слово не воспринималось просто как набор звуков. Люди верили, что правильно сказанное слово может повлиять на окружающий мир.

Поэтому значение имели не только сами тексты, но и время, место, способ произнесения и сопутствующие действия. Часть заклинаний передавалась от старших к младшим, а некоторые знания могли оставаться в пределах семьи.

Со временем древние магические представления сочетались с христианскими. В заговорах наряду с природными образами появлялись Бог, Богородица и святые. Помимо заговоров наши предки активно использовали разнообразные обряды и ритуалы. Например, с помощью определенных ритуалов они пытались охранять здоровье и судьбу малышей.