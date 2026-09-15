Поздравления с Днем войск РХБЗ ВСУ 2026 – открытки и поздравления своими словами к празднику

Есть военные специальности, о которых мы слышим не так часто, но без них на фронте было бы гораздо опаснее. Именно такую работу ежедневно выполняют военные, занимающиеся радиационной, химической и биологической защитой –: они выявляют угрозы и помогают защищать от них наших защитников.

В их профессиональный праздник "24 Канал" собрал теплые поздравления для военнослужащих РХБ-защиты. Давайте поблагодарим их за службу, стойкость и работу, которую не всегда видно, но значение которой трудно переоценить.

Поздравления с Днем войск РХБЗ своими словами

Поздравляю с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты! Желаю сил, выдержки и надежных людей рядом. Пусть каждое задание завершается успешно, а дома всегда ждут.

С профессиональным праздником! Спасибо за службу, ответственность и готовность защищать там, где опасность не всегда можно увидеть. Желаю крепкого здоровья, спокойствия и как можно больше безопасных дней.

Поздравляю с праздником! Пусть хватает сил на все испытания, рядом будут надежные соратники, а после каждого задания будет возможность вернуться к родным. Берегите себя.

С Днем войск радиационной, химической и биологической защиты! Желаю выдержки, уверенности и удачи на службе. Пусть ваша работа всегда приносит результат, а опасность обходит стороной.

Поздравляю всех, кто ежедневно стоит на страже от невидимых, но серьезных угроз. Спасибо за вашу сложную и важную службу. Сил вам, здоровья, надежного тыла и обязательно – возвращения домой.

С Днем войск радиационной, химической и биологической защиты картинки



С Днем войск радиационной, химической и биологической защиты картинки / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты / Коллаж 24 Канала





Картинки "С Днем войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ" / Коллаж 24 Канала





Картинки "С Днем войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ" / Коллаж 24 Канала



А если у вас сегодня есть знакомые, у которых день рождения, – воспользуйтесь нашей подборкой поздравлений к празднику.







