У їхнє професійне свято 24 Канал зібрав теплі привітання для військових РХБ захисту. Подякуймо їм за службу, витримку та роботу, яку не завжди видно, але значення якої важко переоцінити.

Привітання з днем військ рхбз своїми словами

Вітаю з Днем військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту! Бажаю сили, витримки та надійних людей поруч. Нехай кожне завдання завершується успішно, а вдома завжди чекають.

З професійним святом! Дякую за службу, відповідальність і готовність захищати там, де небезпеку не завжди можна побачити. Бажаю міцного здоров’я, спокою та якнайбільше безпечних днів.

Вітаю зі святом! Нехай вистачає сил на всі випробування, поруч будуть надійні побратими, а після кожного завдання буде можливість повернутися до рідних. Бережіть себе.

З Днем військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту! Бажаю витримки, впевненості та удачі на службі. Нехай ваша робота завжди приносить результат, а небезпека обходить стороною.

Вітаю всіх, хто щодня стоїть на захисті від невидимих, але серйозних загроз. Дякую за вашу складну й важливу службу. Сил вам, здоров’я, надійного тилу та обов’язково — повернення додому.

З Днем військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту картинки



З Днем військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту картинки / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту / Колаж 24 Каналу





Картинки З Днем військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ / Колаж 24 Каналу





Картинки З Днем військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ / Колаж 24 Каналу



А якщо у вас є сьогодні знайомі в кого день народження - ловіть нашу добірку привітань до свята.







