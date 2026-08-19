Календарь Дней ангела на сентябрь 2026 года: кто будет отмечать свои именины

Приближается долгожданное начало осени. В сентябре многие верующие будут отмечать День ангела – особый праздник, посвященный святому покровителю, в честь которого человеку дают имя.

С переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь даты большинства религиозных праздников, в том числе и Дней ангела, изменились. Поэтому сейчас особенно важно иметь под рукой обновленное расписание, чтобы не пропустить праздник родных, друзей или коллег. Смотрите удобный и актуальный календарь именинов на сентябрь – в нашем материале.

У кого будут именины в сентябре 2026 года

1 сентября – Татьяна, Семен, Марфа, Наталья.

2 сентября – Руфина, Антоний, Юлиан, Леонид, Герман, Петр, Василий, Серафима, Павел, Владимир, Михаил, Антин, Анатолий, Иван, Феодор, Демид, Филипп, Феодосий, Стефан, Ксения, Николай, Виктор.

3 сентября – Андрей, Феофан, Сергей, Филипп, Михаил, Константин, Ефим, Василиса, Роман, Феоктист, Илья, Алексей, Николай, Харитон, Петр, Иоанн, Домна, Владимир, Дорофей, Василий.

4 сентября – Александр, Федор, Григорий, Симон, Апанас, Елена, Павел, Яким, Николай, Петр, Юлиан, Михаил, Моисей, Стефан, Иоанн, Василий, Митрофан.

5 сентября – Давид, Глеб, Максим, Феодор, Ираида, Алексей, Ефим, Елизавета, Авдей, Захар, Опанас, Раиса.

6 сентября – Архип, Михаил, Всеволод, Кирилл, Димитрий, Иоанн, Фекла, Андрей, Макар, Константин, Давид, Дионисий.

7 сентября – Лука, Сава, Андрей, Макар, Василий, Александр, Иван, Михаил, Евгений, Николай, Стефан, Петр, Лев, Пахомий, Григорий.

8 сентября – Георгий, Иван.

9 сентября – Сергий, Афанасий, Александр, Алексий, Иосиф, Феофан, Дмитрий, Василий, Анна, Харитон, Яков, Григорий, Никита, Феодосий, Захар.

10 сентября – Иван, Семен, Евгений, Петр, Андрей, Глеб, Василий, Татьяна, Константин, Гавриил, Касьян, Климент, Николай, Павел.

11 сентября – Роман, Сергей, Герман, Дмитрий, Лев, Карп, Николай, Виктор.

12 сентября – Даниил, Феодор, Алексей, Юлиан, Никодим, Иван, Николай, Семен, Афанасий.

13 сентября – Стефан, Леонтий, Лукьян, Петр, Валериан, Иерофей, Илья, Юлиан, Николай, Александр.

14 сентября – Иван, Николай.

15 сентября – Макар, Мария, Максим, Игнатий, Григорий, Николай, Петр, Дмитрий, Порфирий, Валериан, Стефан, Евдокия, Иаков, Иван, Людмила, Андрей, Никита, Виссарион, Федот, Иосиф, Леонид, Герасим.

16 сентября – Дорофей, Виктор, Иосиф, Григорий, Людмила, Алексей, Сергей.

17 сентября – София, Никодим, Иван, Александра, Любовь, Павел, Надежда, Ирина, Серафим, Илья, Феодосий, Вера.

18 сентября – Ян, Алексей, Вениамин, София, Сергей, Михаил, Арина, Иван, Владимир, Константин, Евфросиния, Ариадна, Иларион, Петр, Ирина, Вольдемар, Аркадий, Борис.

19 сентября – Егор, Мария, Константин, Макар, Феодор, Давид, Трофим, Нил, Федор, Гавриил, Георгий, Алексей, Игорь, Николай.

20 сентября – Александр, Татьяна, Олег, Василий, Федор, Иларион, Иван, Ян, Теодор, Михаил, Остап.

21 сентября – Владимир, Ян, Андрей, Даниил, Петр, Дмитрий, Валентин, Константин, Александр, Василий, Иосиф, Нестор, Иван, Вольдемар, Лаврентий.

22 сентября – Параска, Петр, Александр, Вениамин, Мартин, Макар, Кузьма, Николай.

23 сентября – Ян, Иннокентий, Андрей, Николай, Петр, Иван, Раиса, Ираида.

24 сентября – Давид, Павел, Ибрагим, Степан, Виталий, Владислав, Сергей, Стефан, Фекла, Василий, Андрей, Антон.

25 сентября – Ефросиния, Павел, Роман, Сергей, Герман, Максим, Николай, Александр, Евгений, Прохор, Остап, Опанас.

26 сентября – Опанас, Дмитрий, Ян, Иван, Николай, Тихин, Владимир, Вольдемар, Александр.

27 сентября – Петр, Марк, Михаил, Виктор, Герман, Аристарх, Федор, Акулина, Феврония, Федор, Игнат, Дмитрий.

28 сентября – Юлиана, Теодор, Нестор, Родион, Ульяна, Ян, Александр, Анна, Федор, Иларион, Ибрагим, Валентин, Иеремия, Кирилл, Вячеслав, Харитон, Остап, Георгий, Егор, Иван, Татьяна, Макар, Мария, Марк.

29 сентября – Ян, Иван.

30 сентября – Александр, Матвей, Алексей, Михаил, Петр, Леонид, Василий, Серафим, Григорий, Александра, Аполлинария, Семен, Яким, Вячеслав.

Напомним, ранее мы уже публиковали календарь выходных на сентябрь 2026 года.