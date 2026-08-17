В то же время у граждан будет возможность как следует отдохнуть. О праздниках, которые украинцы будут отмечать в сентябре 2026 года, рассказывает 24 Канал.

Календарь важных дат на сентябрь 2026 года

1 сентября – День знаний

2 сентября – День нотариата

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5 сентября – Международный день благотворительности

6 сентября – День предпринимателя

8 сентября – Международный день грамотности; Международный день солидарности журналистов; Рождество Пресвятой Богородицы

9 сентября – Международный день красоты; День графического дизайнера

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств

12 сентября – День украинского кино; День физической культуры и спорта

13 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

14 сентября – День танковых войск; Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

15 сентября – Международный день демократии

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя

17 сентября – День спасателя; День усыновления; святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

19 сентября – День изобретателя и рационализатора; День фармацевтического работника

20 сентября – День работника леса

21 сентября – Международный день мира

22 сентября – Всемирный день без автомобилей

23 сентября – День осеннего равноденствия

27 сентября – Всемирный день туризма; День воспитателя и всех работников дошкольных учреждений; День машиностроителя

29 сентября – День памяти жертв Бабьего Яра

30 сентября – Всеукраинский день библиотек; Международный день переводчика

Календарь выходных на сентябрь 2026 года / Фото с сайта MyCalendar

Будут ли дополнительные выходные в сентябре 2026 года

В сентябре у украинцев не будет дополнительных выходных, в том числе и на День знаний. Трудовой кодекс не определяет ни один праздник первого месяца осени как нерабочий день. К тому же закон о военном положении отменяет любые переносы дат для отдыха.

В общей сложности из 30 календарных дней сентября 2026 года граждане будут работать 22 дня, а отдыхать будут 8 дней – только в обычные субботы и воскресенья (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 сентября).