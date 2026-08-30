Все больше школ, лицеев и гимназий по всей стране официально присоединяются к всеукраинским инициативам, таким как "Донат вместо цветов" или "Дроны для защитников", пишет 24 Канал. Педагоги сами открывают сборы в пользу проверенных благотворительных фондов, устанавливают в вестибюлях ящики для наличных или делятся реквизитами подразделений, где служат их коллеги или выпускники.

Стоит ли дарить цветы учителям на 1 сентября

Для многих педагогов десятки букетов дорогих срезанных цветов, которые в жару быстро вянут в пластиковых ведрах прямо посреди классов, стали символом неоправданных расходов во времена большой войны.

В то же время полный отказ от цветов вызывает споры среди родителей и психологов, особенно когда речь идет о первоклассниках. Для малышей момент вручения цветка первой учительнице часто служит личным проявлением доверия, восхищения и первым шагом к установлению эмоционального контакта. К тому же часть семей стремится сохранить эстетику праздника и атмосферу теплоты после длительного дистанционного обучения.

Поэтому в обществе сложился разумный компромисс. Родительские комитеты все чаще договариваются об одном общем стильном букете от всего класса, а сэкономленные средства совместно перечисляют на нужды украинской армии, закупку тактической медицины или необходимых детям школьных наборов.

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Что подарить учителю на 1 сентября / Фото Magnific

Другие выбирают живые растения в горшках, которые впоследствии долго украшают классную комнату, или же дарят символическую патриотическую открытку, собственноручно нарисованную ребенком, вместе с чеком о пожертвовании.

Если же семья решает подарить учителю цветы индивидуально, флористы советуют избегать слишком дорогих и пафосных композиций из экзотических растений или цветов с резким, душным ароматом, таких как лилии. Вместо этого прекрасно подойдут сезонные осенние астры, хризантемы, герберы или гладиолусы в сдержанной экологичной упаковке.

В конце концов, любые подарки на праздник носят исключительно добровольный характер. Настоящее значение для учителей имеет не пышность букета или сумма чека, а искреннее уважение учеников, готовность к сотрудничеству и совместная ежедневная работа ради будущего Украины.

В связи с приближением праздника наша редакция уже подготовила красивые поздравления с Днем знаний для учителей.