Дедалі більше шкіл, ліцеїв та гімназій по всій країні офіційно приєднуються до всеукраїнських ініціатив на кшталт "Донат замість квітів" або "Дрони для захисників", пише 24 Канал. Освітяни самі відкривають збори на перевірені благодійні фонди, встановлюють у вестибюлях скриньки для готівки або діляться реквізитами підрозділів, де служать їхні колеги чи випускники.

Чи варто дарувати квіти вчителям на 1 вересня

Для багатьох педагогів десятки букетів дорогих зрізаних рослин, які в спеку швидко в'януть у пластикових відрах прямо посеред класів, стали символом невиправданих витрат у часи великої війни.

Водночас повна відмова від квітів викликає суперечки серед батьків і психологів, особливо коли йдеться про першокласників. Для малечі момент вручення квітки першій вчительці часто слугує особистим проявом довіри, захоплення та першим кроком до встановлення емоційного контакту. До того ж частина родин прагне зберегти естетику свята та атмосферу теплоти після тривалого дистанційного навчання.

Через це в суспільстві сформувався розумний компроміс. Батьківські комітети дедалі частіше домовляються про один спільний стильний букет від усього класу, а зекономлені кошти гуртом перераховують на потреби українського війська, закупівлю тактичної медицини чи необхідних дітям шкільних наборів.

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Що подарувати вчителю на 1 вересня / Фото Magnific

Інші обирають живі рослини в горщиках, які згодом довго прикрашають класну кімнату, або ж дарують символічну патріотичну листівку, власноруч намальовану дитиною, разом із чеком про донат.

Якщо ж родина вирішує подарувати вчителю квіти індивідуально, флористи радять уникати надто дорогих і пафосних композицій з екзотичних рослин чи квітів із різким, задушливим ароматом на зразок лілій. Натомість чудово пасують сезонні осінні айстри, хризантеми, гербери чи гладіолуси у стриманому екологічному пакуванні.

Зрештою, будь-які подарунки на свято є винятково добровільними. Справжнє значення для вчителів має не пишність букета чи сума чека, а щира повага учнів, готовність до співпраці та спільна щоденна робота задля майбутнього України.

З нагоди наближення свята наша редакція вже підготувала гарні привітання з Днем знань для вчителів.