Зачем украинцы "перевозили" домового в новый дом: как это происходило на практике

Переезд в новый дом когда-то был гораздо сложнее, чем просто перевезти вещи и начать обустраиваться на новом месте. Согласно народным поверьям, вместе с семьей должен был переехать еще один невидимый обитатель – домовой.

В некоторых местностях верили, что он сам придет в новый дом вслед за хозяевами. Но в некоторых регионах люди были уверены, что домового нужно "перевезти". Это был целый ритуал.

Домовой должен был остаться со своей семьей

В народных представлениях домовой был духом-хранителем дома. Ему приписывали способность помогать хозяевам, следить за хозяйством и скотом, но в то же время он мог причинять вред тем, кто пренебрегал им или злил его.

В этнографических материалах зафиксировано, что в отдельных регионах доброго домового из старого жилища стремились "перевести" в новое. В то же время существовало и другое убеждение: если домовой благосклонен к хозяевам, он сам перейдет за ними. То есть единого правила не было. Различные варианты этого поверья бытовали в разных местностях Украины.

Иногда домового просто приглашали

Самое интересное начиналось во время самого переезда. Этнограф Владимир Галайчук зафиксировал несколько вариантов того, как люди представляли себе это переселение. В одном случае в старом доме на печи оставляли хлеб и соль, завернутые в полотенце. После этого домового приглашали пойти вместе с хозяевами в новое жилище.



Как в старину брали домового на новое место / фото из открытых источников

В другом варианте после последнего раскаливания печи жар собирали в горшок и несли в новую хату. При этом домового также просили перейти вместе с семьей. Этот вариант особенно красноречив, ведь печь в традиционной украинской хате была не просто местом для приготовления пищи.

Очаг имел особое значение для семьи, поэтому перенос жара мог символизировать продолжение домашнего очага уже в новом жилище. Этнографические материалы отдельно подтверждают обычай переносить жар из старой печи в новое жилище во время переселения.

Иногда домовому давали "транспорт"

Еще более странный способ касался обуви. В одной из этнографических записей хозяин, приглашая домового в новый дом, затаскивал туда поршни (традиционную обувь). В другом варианте перед собой или на телегу с вещами бросали старый ботинок и просили домового идти вместе с хозяевами.

Иногда один ботинок брали в новое жилище, а второй оставляли в старом доме. Если домовой не перешел в новое жилище, то он оставался в старом – значит "не босиком".

Согласно народным представлениям, домовой не всегда был доброжелательным. Его поведение зависело от отношения людей: если с ним жили в согласии, он мог помогать семье, а если его злили – причинять вред. Именно поэтому во время переезда его старались не забыть.

Кстати, в древности у наших предков был еще один довольно странный ритуал – они "выращивали" себе домового под мышкой.