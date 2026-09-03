Правда, для этого приходилось носить под мышкой куриное яйцо, а после смерти хозяина такой помощник якобы брал с собой и его душу. Рассказываем о так называемом хованце – одном из самых удивительных персонажей украинских народных верований.

Как "выращивали" хованца

В народных верованиях украинцев существовало представление о домовом, которого также называли Антипком. Это была своеобразная домашняя нечистая сила, которую человек якобы мог взять себе в помощники.

Одно из таких преданий в конце XIX века записал Иван Франко. В его сборнике "Народные верования на Подгорье", опубликованном в 1898 году, говорится о том, что Антипко или хованец должен был "вылупиться" из куриного сноска – маленького яйца, которое несла курица.

Далее начинается самая причудливая часть поверья. Согласно записи Франко, яйцо нужно было намазать пеплом из кости умершего, завернуть в кусок ткани и носить под мышкой, пока из него не вылупится Антипко. В некоторых этнографических записях говорится, что яйцо нужно носить 9 дней. Интересно, как они узнавали, что Антипко уже вылупился...



Как в старину создавали духа дома / Magnific

То есть хованца не просто случайно где-то встречали – согласно этому поверью, его можно было фактически "завести" себе самостоятельно.

Зачем нужен был хованец

Причина была вполне понятна для человека, занимавшегося хозяйством. Хованец должен был служить своему хозяину: ухаживать за скотом, оберегать его от бед и помогать человеку разбогатеть. После того как дух появлялся, он якобы оставался жить у своего хозяина.

То есть в народном воображении это был своеобразный сверхъестественный помощник: человек получал дополнительную силу для хозяйства, а взамен должен был выполнять определенные условия. В частности, Франко записал, что хозяин должен был кормить хованца несоленой пищей. Но самое важное правило касалось уже не жизни, а смерти.

Какую цену приходилось платить за такого помощника

Согласно этому народному поверью, помощь хованца не была бесплатной. После смерти хозяина нечистая сила должна была взять его душу, а накопленное при жизни богатство, по поверью, в конце концов должно было исчезнуть.

Именно поэтому образ хованца отличается от современного представления о добром домовом, который просто живет где-то в доме и помогает хозяевам. В народных поверьях это скорее опасный сверхъестественный помощник, связь с которым могла обернуться для человека большой бедой.

Важно и то, что речь идет именно о народных верованиях, а не о реальной практике, которой обязательно следовали все украинцы. Франко записывал отдельные предания и представления, распространенные в конкретных местностях, и именно так их и следует воспринимать.

История о яйце под мышкой – это не инструкция наших предков по "выращиванию домового", а интересный и немного жутковатый пример того, как традиционная культура объясняла желание человека разбогатеть, обрести защиту и заручиться сверхъестественной помощью.

Кстати, у наших предков было немало других жутких ритуалов, суеверий и традиций, например, "запекание" младенца.