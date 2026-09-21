5 необычных фамилий в Украине, о турецких корнях которых мало кто догадывается

Многовековое соседство с Османской империей оставило заметный след в украинской культуре, языке и даже в фамилиях. Сегодня сотни украинцев носят фамилии, корни которых уходят к турецким султанским династиям, военной знати или древним ремеслам.

Большинство таких родовых имен можно услышать в южных и восточных регионах Украины, отмечает генеалогическое общество "Родные". Подробнее о значении фамилий турецкого происхождения – рассказывает 24 Канал.

Коч

В переводе с турецкого это слово означает "баран". Обычно такое прозвище получали чрезвычайно упрямые люди или пастухи, которые ухаживали за стадами овец. В настоящее время в Украине зарегистрировано 81 носитель этой фамилии, в основном в Николаевской области.

Демир

Редкую фамилию переводят как "кованое железо". В древние времена так называли сильных и выносливых кузнецов, которые мастерски владели своим делом. Сейчас эту фамилию носят 39 украинцев, подавляющая часть которых проживает в Одесской области.

Озтюрк

Эта фамилия буквально означает "настоящий турок". В Украине она встречается крайне редко – ее носят лишь 23 человека. Большинство обладателей этой фамилии проживает в Одесской области.

Мустафа

В основе этой фамилии лежит имя Мустафа, которое означает "честный" или "избранный". Когда-то его носили представители династий османских правителей. В современном мире в Украине насчитывается 300 носителей этого родового имени, причем больше всего их проживает в Харьковской и Луганской областях.

Доган

Эта фамилия происходит от турецкого слова, которое переводится как "сокол". В Османской империи ее давали полководцам и аристократам. Сейчас ее носят лишь 76 граждан Украины, большинство из которых обосновались в Херсонской области.

Фамилии, имеющие турецкие корни / Фото Canva

Ранее мы рассказывали о древнейших украинских фамилиях, которым уже более 500 лет.