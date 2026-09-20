Действительно ли христианам нельзя курить: объяснение священника ПЦУ

Курение не входит в список смертных грехов, однако прямо противоречит христианской заботе о собственном теле. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк объяснил, как верующим следует относиться к этой привычке.

Почему Библия призывает выбирать только то, что приносит человеку настоящую пользу, – об этом уже подробнее рассказал отец Алексей в своем фейсбуке.

Можно ли курить христианам

Вопрос о том, совместимы ли церковная жизнь и ежедневная тяга к сигаретам, беспокоит многих христиан. Священник ПЦУ Алексей Филюк разъяснил все до мелочей в этой неоднозначной теме. Он отметил, что Священное Писание вообще не содержит упоминаний о табаке или призывов брать в руки сигарету.

В то же время Церковь не квалифицирует курение как тяжкий или смертный грех. Человек не теряет связь с верой только из-за того, что закурил сигарету, однако эта слабость не придает чести верующему.

Оценивая эту привычку, священник напомнил наставления апостола Павла: человек обладает полной свободой действий, но далеко не каждый выбор идет ему на пользу. Табачный дым неуклонно разрушает организм, сокращает жизнь и наносит непоправимый вред органам дыхания и сосудам. Христианская же традиция воспринимает человеческое тело как величественный храм Святого Духа.

Именно поэтому каждый верующий должен бережно хранить подаренное Богом здоровье как бесценное сокровище, а не разрушать его по собственному желанию. Алексей Филюк призывает прихожан проявлять благоразумие, находить внутренние силы для отказа от табака и выбирать полноценную жизнь без сомнительных зависимостей.

Ранее наша редакция рассказывала, можно ли христианам играть в карты.