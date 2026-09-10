Действительно ли грех работать в дни больших праздников: точный ответ священника ПЦУ

Среди верующих нередко возникают сомнения по поводу того, можно ли приступать к работе в дни больших церковных праздников, чтобы не нарушить религиозные предписания. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк разъяснил этот вопрос.

В своем фейсбуке он объяснил, когда работа в праздник не считается грехом, а становится жизненной необходимостью или служением ближним. Подробнее об этом читайте в материале 24 Канала.

Можно ли работать в большие праздники

По словам отца Алексея, работа в дни больших праздников обычно нежелательна, ведь это время традиционно следует посвящать молитве, духовному сосредоточению и отдыху. Однако жизнь нередко диктует свои условия, поэтому религиозные правила не должны превращаться в слепой фанатизм. Филюк подчеркнул, что в случае крайней необходимости человек сначала может посетить праздничное богослужение в храме или искренне помолиться дома, поблагодарить Бога за прожитый день, а уже после этого без угрызений совести приступить к неотложным делам.

Священник ПЦУ отметил, что существует немало профессий, в которых праздники не имеют значения, потому что от этой работы напрямую зависят человеческие жизни и безопасность страны. Военные Вооруженных сил Украины ежедневно защищают государство от врага, медики спасают пациентов, а спасатели ликвидируют последствия стихийных бедствий. Их ежедневная служба является проявлением заботы о людях, а не грехом перед Господом.

Точно так же не стоит упрекать себя тем, для кого повседневная работа, например, сбор или продажа ягод, остается единственным источником заработка и средством прокормить семью. Главное, как заключает священник, хранить в сердце благодарность Творцу и помнить об истинном смысле праздника.

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