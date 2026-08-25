Как назвать мальчика, родившегося в сентябре: 6 красивых имен с глубоким смыслом

Мальчики, родившиеся в сентябре, часто отличаются спокойным характером и сильной внутренней стойкостью. Современные родители довольно серьезно относятся к выбору имени для своего будущего ребенка.

24 Канал подробнее рассказывает о самых красивых мужских именах для детей, родившихся в сентябре, об их происхождении и символике.

Лучшие имена для мальчиков, которые родятся в сентябре 2026 года

Имя Тимофей переводится с греческого языка как "тот, кто почитает Бога". Обладатели этого имени вырастают любознательными и вежливыми мальчиками, которые легко находят общий язык со взрослыми и умеют настойчиво идти к цели.

Еще одним хорошим выбором для осеннего малыша станет древнееврейское имя Михаил, что означает "подобный Богу". Оно наделяет ребенка лидерскими качествами, добротой и умением защищать своих близких в любых обстоятельствах.

Особой популярностью в Украине также пользуется лаконичное имя Марко, которое имеет латинские корни и связано с именем бога войны Марса или словом "молот". Мальчики с таким именем с раннего детства демонстрируют несокрушимую волю и самостоятельность.

Красивые имена для мальчиков / Фото Magnific

В то же время древнегреческое имя Александр, что трактуется как "защитник людей", наделяет сентябрьского первенца уверенностью в собственных силах, благородством и умением вести за собой команду.

Если родители ищут имя с теплой и мягкой энергетикой, то отлично подойдет Денис. Оно имеет греческое происхождение и посвящено богу плодородия и радости жизни. Такие мальчики обычно растут активными, творческими и общительными, они заряжают всех вокруг своим оптимизмом.

Завершает нашу подборку благородное имя Роман, которое переводится с латыни как "римлянин" или "крепкий". Оно дарит своим обладателям развитую интуицию и умение превращать даже самые смелые мечты в реальные достижения.

На днях наша редакция рассказывала, как назвать дочь, которая родится в сентябре.