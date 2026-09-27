Календарь Дней ангела в октябре 2026 года: кто будет отмечать свои именины

Наступила долгожданная середина осени. В октябре многие верующие будут отмечать День ангела – особый праздник, посвященный святому покровителю, в честь которого человеку дают имя.

С переходом Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь даты большинства религиозных праздников, в том числе и дней ангела, изменились. Поэтому сейчас особенно важно иметь под рукой обновленное расписание, чтобы не пропустить праздник родных, друзей или коллег. Смотрите удобный и актуальный календарь именин на октябрь – в нашем материале.

У кого будут именины в октябре 2026 года

1 октября – Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.

2 октября – Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян, Анна, Александра, Устина.

3 октября – Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян.

4 октября – Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихин, Яков, Вероника.

5 октября – Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Иеремия, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.

6 октября – Иван, Макар, Хома, Ян.

7 октября – Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея.

8 октября – Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.

9 октября – Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков.

10 октября – Андрей, Антон, Василий, Иларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергий, Симон, Степан, Хома, Ефим, Яков.

11 октября – Иларион, Лев, Макар, Александр, Филипп, Зинаида.

12 октября – Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Александр, Остап, Тарас, Ян.

13 октября – Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Иаков, Злата.

14 октября – Гнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Параска.

15 октября – Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Опанас, Семен, Ефим, Ян.

16 октября – Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Алексей, Ян.

17 октября – Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Александр.

18 октября – Андрей, Гаврила, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросиния, Злата.

19 октября – Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян.

20 октября – Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Ян, Арина, Ирина, Мотря.

21 октября – Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Демьян, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Иларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Яков, Ян, Аза, Пелагея.

22 октября – Василий, Владимир, Вольдемар, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Александр, Павел, Серафим, Теодор, Федор, Ян, Анна, Гликерія, Елизавета.

23 октября – Владимир, Вольдемар, Гнат, Эмиль, Елисей, Максим, Николай, Александр, Омелян, Яков, Ефросиния.

24 октября – Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Алексей, Опанас, Петр, Ян.

25 октября – Валерий, Матрона.

26 октября – Антон, Василий, Дмитрий, Опанас.

27 октября – Андрей, Валентин, Марк, Нестор.

28 октября – Арсен, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Параска, Феврония.

29 октября – Андрей, Опанас, Василий, Виктор, Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Тимофей, Филипп, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария.

30 октября – Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Юлиан, Анастасия, Елена, Илона.

31 октября – Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Ибрагим, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Савва, Сергей, Степан, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Ян.

Напомним, ранее мы уже публиковали календарь выходных на октябрь 2026 года.