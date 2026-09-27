З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати більшості релігійних свят, зокрема й Днів ангела, змістилися. Тому зараз особливо важливо мати під рукою оновлений розклад, щоб не пропустити свято рідних, друзів чи колег. Дивіться зручний та актуальний календар іменин на жовтень – у нашому матеріалі.

У кого будуть іменини у жовтні 2026 року

1 жовтня – Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сава, Ян, Віра.

2 жовтня – Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Теодор, Федір, Яків, Ян, Ганна, Олександра, Устина.

3 жовтня – Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян.

4 жовтня – Василь, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихін, Яків, Вероніка.

5 жовтня – Гаврило, Григорій, Дем'ян, Денис, Єремія, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.

6 жовтня – Іван, Макар, Хома, Ян.

7 жовтня – Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея.

8 жовтня – Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Серафим, Ян, Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна.

9 жовтня – Ібрагім, Костянтин, Максим, Петро, Севастьян, Степан, Яків.

10 жовтня – Андрій, Антон, Василь, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Симон, Степан, Хома, Юхим, Яків.

11 жовтня – Іларіон, Лев, Макар, Олександр, Пилип, Зінаїда.

12 жовтня – Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартін, Микола, Олександр, Остап, Тарас, Ян.

13 жовтня – Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Яків, Злата.

14 жовтня – Гнат, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро, Параска.

15 жовтня – Денис, Дмитро, Іван, Лук'ян, Опанас, Семен, Юхим, Ян.

16 жовтня – Георгій, Дементій, Євген, Єгор, Іван, Леонтій, Олексій, Ян.

17 жовтня – Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Кузьма, Леонтій, Олександр.

18 жовтня – Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Єлизавета, Єфросинія, Злата.

19 жовтня – Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Ян.

20 жовтня – Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Ян, Аріна, Ірина, Мотря.

21 жовтня – Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Яків, Ян, Аза, Пелагея.

22 жовтня – Василь, Володимир, Вольдемар, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максиміліан, Микола, Олександр, Павло, Серафим, Теодор, Федір, Ян, Ганна, Глікерія, Єлизавета.

23 жовтня – Володимир, Вольдемар, Гнат, Еміль, Єлисей, Максим, Микола, Олександр, Омелян, Яків, Єфросинія.

24 жовтня – Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Олексій, Опанас, Петро, Ян.

25 жовтня – Валерій, Матрона.

26 жовтня – Антон, Василь, Дмитро, Опанас.

27 жовтня – Андрій, Валентин, Марк, Нестор.

28 жовтня – Арсен, Георгій, Дмитро, Єгор, Іван, Максим, Микола, Степан, Еммануїл, Ян, Ганна, Неоніла, Параска, Февронія.

29 жовтня – Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Ібрагім, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Тимофій, Пилип, Ян, Агата, Анастасія, Ганна, Марія.

30 жовтня – Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, Юліан, Анастасія, Олена, Ілона.

31 жовтня – Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем'ян, Ібрагім, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сава, Сергій, Степан, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Ян.

Нагадаємо, раніше ми вже публікували календар вихідних на жовтень 2026 року.