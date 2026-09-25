13 редких украинских фамилий, которые в скором времени могут полностью исчезнуть

Язык постоянно меняется, и вместе с ним незаметно исчезают уникальные фамилии. Многие украинские родовые имена, которые сотни лет назад носили тысячи казаков и крестьян, сегодня оказались на грани забвения.

В работе "Современные украинские фамилии" лингвист Юлиан Редько рассказал о редких фамилиях, которые сейчас почти невозможно услышать на улицах.

Подборка редких украинских фамилий, которые исчезают

Больше всего под угрозой исчезновения оказались старинные фамилии с суффиксами -ат или -ят. В древности их образовывали непосредственно от имени или уличного прозвища отца, и они имели грамматическую форму родительного падежа. Сейчас такие варианты сохранились лишь в архивах или в отдельных семьях. В этот список входят некогда известные фамилии: Романчат, Максимчат, Хведченят, Конят, Миковят, Процевят, Старят и Щурат.

Подобная судьба постигла и большую группу родовых имен, которые массово можно было услышать в крестьянской среде в течение XVI – XVII веков. Тогда людей записывали по их прямой принадлежности к определенной семье или роду, поэтому фамилии отвечали на вопросы "чей?" или "кого?". Среди украинцев часто фиксировались родовые имена вроде Кривого, Чорного, Кривобокого, Лукина или Возной.

Главной причиной их постепенного исчезновения стало упрощение языка в процессе развития общества. Чтобы облегчить произношение и официальное оформление документов, люди сознательно заменяли непривычные окончания на более понятные називные формы.

Редкие фамилии в Украине, которые почти невозможно услышать / Фото Magnific

На днях мы рассказывали о самых загадочных фамилиях в Украине, происхождение которых до сих пор неизвестно.