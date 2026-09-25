У праці "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько розповів про рідкісні прізвища, які зараз майже неможливо почути на вулицях.

Добірка рідкісних українських прізвищ, які зникають

Найбільше під загрозою зникнення опинилися старовинні прізвища із суфіксами -ат або -ят. У давнину їх утворювали безпосередньо від імені чи вуличного прізвиська батька, і вони мали граматичну форму родового відмінка. Нині такі варіанти збереглися лише в архівах або в поодиноких родинах. До цього списку належать колись відомі прізвища: Романчат, Максимчат, Хведченят, Конят, Миков'ят, Процев'ят, Стар'ят та Щурат.

Схожа доля спіткала й велику групу родових імен, які масово можна було почути в селянському середовищі протягом XVI – XVII століть. Тоді людей записували через їхню пряму належність до певної сім'ї чи роду, тому прізвища відповідали на запитання "чий?" або "кого?". Серед українців часто фіксували родові імена на кшталт Кривого, Чорного, Кривобокого, Лукина чи Возної.

Головною причиною їхнього поступового вимирання стало спрощення мови в процесі розвитку суспільства. Щоб полегшити вимову та офіційне оформлення документів, люди свідомо змінювали незвичні закінчення на зрозуміліші називні форми.

Рідкісні прізвища в Україні, які майже неможливо почути / Фото Magnific

Днями ми розповідали про найзагадковіші прізвища в Україні, походження яких досі невідоме.