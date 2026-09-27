В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим даты большинства религиозных праздников сдвинулись на 13 дней назад.

В 2026 году церкви продолжат следовать новому календарю. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в октябре, рассказывает Православный церковный календарь.

Православный календарь на октябрь 2026 года по новому и старому стилю

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы по новому стилю (преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божией Матери по старому стилю).

2 октября – святого священномученика Киприана, святой мученицы Юстины и святого преподобного Андрея по новому стилю (мучеников Трохима, Саватия и Доримедонта, благоверного большого князя Игоря Черниговского и Киевского по старому стилю).

3 октября – святого священномученика Дионисия Ареопагита по новому стилю (мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и его боярина Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского по старому стилю).

4 октября – святого священномученика Еротея, епископа Афинского, и святого преподобного Франциска Ассизского по новому стилю (апостола из числа 70 Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия по старому стилю).

5 октября – святой мученицы Харитины по новому стилю (пророка Ионы по старому стилю).

6 октября – святого апостола Фомы по новому стилю (зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна по старому стилю).

7 октября – святых мучеников Сергия и Вакха по новому стилю (преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Теклы по старому стилю).

8 октября – святой преподобной Пелагии по новому стилю (преподобной Ефросинии Александрийской по старому стилю).

9 октября – святого апостола Иакова Алфеева по новому стилю (апостола и евангелиста Иоанна Богослова по старому стилю).

10 октября – святых мучеников Евлампия и Евлампии по новому стилю (мученика Каллистрата и его супруги по старому стилю).

11 октября – святых отцов VII Вселенского Собора; святого апостола Филиппа, святого преподобного Феофана, епископа Никейского по новому стилю (преподобного Харитона Исповедника, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, находящихся в Ближних пещерах по старому стилю).

12 октября – святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, святого преподобного Космы по новому стилю (преподобного Кириака пустынника по старому стилю).

13 октября – святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники по новому стилю (святителя Михаила, первого митрополита Киевского по старому стилю).

14 октября – святой преподобной Параскевы Тарнавской (Сербской), святых мучеников Назария и других по новому стилю (Покров Пресвятой Богородицы по старому стилю).

15 октября – святого преподобного Евтимия Нового и святого преподобномученика Лукиана по новому стилю (святого священномученика Киприана, святой мученицы Юстины и святого преподобного Андрея по старому стилю).

16 октября – святого мученика Лонгина, сотника по новому стилю (святого священномученика Дионисия Ареопагита по старому стилю).

17 октября – святого пророка Осии и святого преподобномученика Андрея Критского по новому стилю (святого священномученика Иерофея, епископа Афинского, по старому стилю).

18 октября – святого апостола и евангелиста Луки по новому стилю (святой мученицы Харитины по старому стилю).

19 октября – святого мученика Уара и святого преподобного Иоанна по новому стилю (святого апостола Фомы по старому стилю).

20 октября – святого великомученика Артемия по новому стилю (святых мучеников Сергия и Вакха по старому стилю).

21 октября – святого преподобного Илариона Большого по новому стилю (святой преподобной Пелагии по старому стилю).

22 октября – святого преподобного Аверкия, епископа Иерапольского, по новому стилю (святого апостола Иакова Алфейского, по старому стилю).

23 октября – святого апостола Иакова, брата Господня, по новому стилю (святых мучеников Евлампия и Евлампии по старому стилю).

24 октября – Дмитриевская родительская поминальная суббота; святых мучеников Ареты и что с ним по новому стилю (святого апостола Филиппа, святого преподобного Феофана, епископа Никейского по старому стилю).

25 октября – святых мучеников Маркиана и Мартирия по новому стилю (святых отцов VII Вселенского Собора; святых мучеников Прова, Тараха и Андроника по старому стилю).

26 октября – святого великомученика Димитрия Солунского по новому стилю (святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники по старому стилю).

27 октября – святого мученика Нестора и святых мучениц Капитолины и Еротииды по новому стилю (святой преподобной Параскевы Тарнавской, святых мучеников Назария и других по старому стилю).

28 октября – святых мучеников Терентия и Неонилы и святой мученицы Параскевы Пятницы по новому стилю (святого преподобного Евтимия Нового и святого преподобномученика Лукиана по старому стилю).

29 октября – святой преподобномученицы Анастасии Римлянки и святого преподобного Аврамия Ростовского по новому стилю (святого мученика Лонгина, сотника по старому стилю).

30 октября – святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его, по новому стилю (святого пророка Осии и святого преподобномученика Андрея Критского по старому стилю).

31 октября – святых апостолов Стахия, Амплия и других, святого мученика Эпимаха по новому стилю (святого апостола и евангелиста Луки по старому стилю).