Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2026 року

У 2026 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у жовтні – розповідає Православний церковний календар.

Православний календар на жовтень 2026 за новим і старим стилем

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці за новим стилем (преподобного Євменія, єпископа Гортинського, Молченської ікони Божої Матері за старим стилем).

2 жовтня – святого священномученика Кипріяна, святої мучениці Юстини та святого преподобного Андрія за новим стилем (мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського за старим стилем).

3 жовтня – святого священномученика Діонісія Ареопагіта за новим стилем (мучеників і сповідників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, преподобного і благовірного князя Олега Брянського за старим стилем).

4 жовтня – святого священномученика Єротея, єпископа Атенського, та святого преподобного Франциска Ассізького за новим стилем (апостола від 70 Кодрата, обрітення мощей святителя Димитрія за старим стилем).

5 жовтня – святої мучениці Харитини за новим стилем (пророка Йони за старим стилем).

6 жовтня – святого апостола Томи за новим стилем (зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна за старим стилем).

7 жовтня – святих мучеників Сергія і Вакха за новим стилем (преподобного Феодосія Манявського, первомучениці рівноапостольної Текли за старим стилем).

8 жовтня – святої преподобної Пелагії за новим стилем (преподобної Єфросинії Олександрійської за старим стилем).

9 жовтня – святого апостола Якова Алфеєвого за новим стилем (апостола і євангеліста Іоанна Богослова за старим стилем).

10 жовтня – святих мучеників Євлампія і Євлампії за новим стилем (мученика Каллістрата і дружини його за старим стилем).

11 жовтня – святих отців VII Вселенського Собору; святого апостола Филипа, святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського за новим стилем (преподобного Харитона Сповідника, Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах за старим стилем).

12 жовтня – святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка, святого преподобного Косми за новим стилем (преподобного Кіріака пустельника за старим стилем).

13 жовтня – святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки за новим стилем (святителя Михаїла, першого митрополита Київського за старим стилем).

14 жовтня – святої преподобної Параскеви Тарнавської (Сербської), святих мучеників Назарія та інших за новим стилем (Покров Пресвятої Богородиці за старим стилем).

15 жовтня – святого преподобного Євтимія Нового та святого преподобномученика Лукіяна за новим стилем (святого священномученика Кипріяна, святої мучениці Юстини та святого преподобного Андрія за старим стилем).

16 жовтня – святого мученика Лонгина, сотника за новим стилем (святого священномученика Діонісія Ареопагіта за старим стилем).

17 жовтня – святого пророка Осії та святого преподобномученика Андрія Критського за новим стилем (святого священномученика Єротея, єпископа Атенського за старим стилем).

18 жовтня – святого апостола і євангеліста Луки за новим стилем (святої мучениці Харитини за старим стилем).

19 жовтня – святого мученика Уара та святого преподобного Івана за новим стилем (святого апостола Томи за старим стилем).

20 жовтня – святого великомученика Артемія за новим стилем (святих мучеників Сергія і Вакха за старим стилем).

21 жовтня – святого преподобного Іларіона Великого за новим стилем (святої преподобної Пелагії за старим стилем).

22 жовтня – святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського за новим стилем (святого апостола Якова Алфеєвого за старим стилем).

23 жовтня – святого апостола Якова, брата Господнього за новим стилем (святих мучеників Євлампія і Євлампії за старим стилем).

24 жовтня – Дмитрівська батьківська поминальна субота; святих мучеників Арети і тих, що з ним за новим стилем (святого апостола Филипа, святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського за старим стилем).

25 жовтня – святих мучеників Маркіяна і Мартирія за новим стилем (святих отців VII Вселенського Собору; святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка за старим стилем).

26 жовтня – святого великомученика Димитрія Солунського за новим стилем (святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки за старим стилем).

27 жовтня – святого мученика Нестора та святих мучениць Капітоліни і Єротиїди за новим стилем (святої преподобної Параскеви Тарнавської, святих мучеників Назарія та інших за старим стилем).

28 жовтня – святих мучеників Терентія і Неоніли та святої мучениці Параскеви П'ятниці за новим стилем (святого преподобного Євтимія Нового та святого преподобномученика Лукіяна за старим стилем).

29 жовтня – святої преподобномучениці Анастасії Римлянки та святого преподобного Аврамія Ростовського за новим стилем (святого мученика Лонгина, сотника за старим стилем).

30 жовтня – святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його за новим стилем (святого пророка Осії та святого преподобномученика Андрія Критського за старим стилем).

31 жовтня – святих апостолів Стахія, Амплія та інших, святого мученика Епімаха за новим стилем (святого апостола і євангеліста Луки за старим стилем).