Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на сентябрь 2026 года

В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим даты большинства религиозных праздников сдвинулись на 13 дней назад.

В 2026 году церкви продолжат следовать новому календарю. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в сентябре, рассказывает Православный церковный календарь.

Православный календарь на сентябрь 2026 года по новому и старому стилю

1 сентября – начало церковного года; святого преподобного Симеона Столпника и его матери по новому стилю (мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников по старому стилю).

2 сентября – святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Константинопольского по новому стилю (пророка Самуила по старому стилю).

3 сентября – святого священномученика Антима, епископа Никомидийского; святого преподобного Теоктиста по новому стилю (преподобного Авраамия Печерского по старому стилю).

4 сентября – святого священномученика Вавилы, епископа Антиохийского; святого пророка Моисея Боговидца по новому стилю (Грузинской иконы Божией Матери по старому стилю).

5 сентября – святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи по новому стилю (мученика Луппа по старому стилю).

6 сентября – чудо архистратига Михаила; святых мучеников Евдоксия и со ним по новому стилю (священномученика Евтихия по старому стилю).

7 сентября – святого мученика Созонта по новому стилю (перенесение мощей апостола Варфоломея по старому стилю).

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая) по новому стилю (Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы по старому стилю). В этот день верующие вспоминают рождение Девы Марии, матери Иисуса Христа.

9 сентября – святых праведных Иоакима и Анны; святого мученика Севериана по новому стилю (преподобных Кукши и Пимена Киево-Печерских по старому стилю).

10 сентября – святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры по новому стилю (преподобного Моисея Мурина по старому стилю).

11 сентября – святой преподобной Феодоры Александрийской по новому стилю (Усекновение главы Иоанна Предтечи по старому стилю).

12 сентября – святого священномученика Автонома по новому стилю (благоверного Александра по старому стилю).

13 сентября – святого священномученика Корнилия по новому стилю (положение честного Пояса Пресвятой Богородицы по старому стилю).

14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня по новому стилю (преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы по старому стилю). В этот большой праздник почитают Крест, на котором распяли Иисуса Христа, и вознесение найденного Древа Креста.

15 сентября – святого великомученика Никиты по новому стилю (преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских по старому стилю).

16 сентября – святой великомученицы Евфимии по новому стилю (мученицы Василисы Никомидийской по старому стилю).

17 сентября – святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви по новому стилю (пророка Моисея, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" по старому стилю). София воспитывала дочерей в христианской вере, назвав их в честь главных добродетелей. За преданность Христу девочек казнили, а мать умерла от горя через три дня.

18 сентября – святого преподобного Евмения, епископа Гортинского по новому стилю (пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи по старому стилю).

19 сентября – святых мучеников Трохима, Саватия, Доримедонта по новому стилю (память чуда архистратига Михаила по старому стилю).

20 сентября – святого великомученика Евстратия и других; святых мучеников Михаила и Феодора по новому стилю (преподобномученика Макария Каневского по старому стилю).

21 сентября – святого апостола Кондрата по новому стилю (Рождество Пресвятой Богородицы по старому стилю).

22 сентября – святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы по новому стилю (праведных Иоакима и Анны по старому стилю).

23 сентября – Зачатие святого Иоанна Крестителя по новому стилю (мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры по старому стилю).

24 сентября – святой первомученицы и равноапостольной Теклы по новому стилю (преподобного Силуана Афонского по старому стилю).

25 сентября – святой преподобной Евфросинии по новому стилю (мученика Юлиана и тех, кто с ним пострадал за веру Христову, по старому стилю).

26 сентября – святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова по новому стилю (священномученика Корнилия, сотника по старому стилю).

27 сентября – святых мучеников Калистрата и его супруги; святого преподобного Нила Гротафера по новому стилю (Воздвижение Креста Господня по старому стилю).

28 сентября – святого исповедника Харитона; святого Вячеслава по новому стилю (великомученика Никиты по старому стилю).

29 сентября – святого преподобного Кириака отшельника по новому стилю (великомученицы Евфимии Всехвальной по старому стилю).

30 сентября – святого священномученика Григория, епископа Большой Армении по новому стилю (мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии по старому стилю).

На днях наша редакция уже публиковала календарь государственных праздников на сентябрь.