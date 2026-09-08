Откуда произошло слово "клуня" и какие необычные традиции были связаны с этим сооружением

Для современного человека "клуня" – почти забытое слово, а когда-то это было одно из важнейших сооружений во дворе. Здесь хранили снопы, сено, отходы, а во многих местностях еще и молотили и веяли зерно. Неудивительно, что с клуней связывали благосостояние хозяйства и даже особые обычаи.

Клуня – это хозяйственное здание, предназначенное в первую очередь для хранения снопов и других продуктов земледелия, а в разных регионах также для обмолота и веяния зерна. Это сооружение также называли стодолой. Конструкция и назначение могли отличаться в зависимости от местности: на юге клуни часто использовали непосредственно для обмолота, тогда как в других регионах в них в первую очередь хранили необмолоченные снопы.

Зачем под первый столб клуни сыпали зерно

Один из самых интересных обычаев касался самого строительства. Когда закладывали новую клуню, под первый столб клали по 27 зерен разных культур. Смысл был вполне практико-магическим: хотели, чтобы в новом сооружении всегда было зерно и оно не заканчивалось в хозяйстве. Такой обычай зафиксирован в этнографических материалах об украинском жилище.

То есть клуню воспринимали не просто как место для хранения уже собранного урожая. Ее строительство само по себе связывали с будущим достатком семьи.



Что хранили в клуне / фото из открытых источников

Старое колесо на крыше – не просто декор

Еще одна интересная традиция была связана с аистами. На крышу клуни часто клали старое колесо, чтобы на нем аист мог свить гнездо. По народному поверью, такое гнездо должно было оберегать здание от пожара.

В народной традиции состояние клуни фактически было показателем того, как ведется хозяйство. В словаре Бориса Гринченко зафиксирована пословица: "Мокрый апрель, а сухой май – то будет в клуне рай". Другое народное выражение связывает работу в клуне с благополучием дома: если там молотят зерно, "то в доме веселится", а если тихо – "гостит беда".

Откуда происходит слово "клуня"

Этимология слова тоже интересна. По данным украинских этимологических словарей, "клуня" – заимствование из балтийских языков. Ее связывают с литовским klúonas – "ток, амбар, клуня" и латышским kluõns – "ток, место для обмолота". Эти слова соотносят с литовским klóti – "стелить, устилать", которое имеет соответствие "класть".

Слово очень давнее для украинской письменной традиции: оно зафиксировано, в частности, в документе из Житомира 1590 года, где речь идет о зерне, взятом из клуни. Есть также упоминание формы "клоня" в документе из Луцка 1625 года.

Итак, как видим, клуня была центром важной части хозяйственной жизни: здесь хранили урожай, молотили зерно, а ее строительство и даже внешний вид могли сопровождаться обычаями и народными верованиями.

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