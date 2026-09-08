Клуня – це господарська будівля, призначена передусім для зберігання снопів та інших продуктів хліборобства, а в різних регіонах також для молотьби й віяння зерна. Її також називали стодолою. Конструкція та призначення могли відрізнятися залежно від місцевості: на півдні клуні часто використовували безпосередньо для молотьби, тоді як в інших регіонах у них передусім зберігали необмолочені снопи.

Навіщо під перший стовп клуні сипали зерно

Один із найцікавіших звичаїв стосувався самого будівництва. Коли закладали нову клуню, під перший стовп клали по тридев'ять зерен різних культур. Сенс був цілком практично-магічний: хотіли, щоб у новій споруді завжди водилося збіжжя і воно не переводилося в господарстві. Такий звичай зафіксований в етнографічних матеріалах про українське житло.

Тобто клуню сприймали не просто як місце для зберігання вже зібраного врожаю. Її будівництво саме по собі пов'язували з майбутнім достатком родини.



Що зберігали у клуні / фото з відкритих джерел

Старе колесо на даху клуні – не просто декор

Ще одна цікава традиція була пов'язана з лелеками. На стріху клуні часто клали старе колесо, щоб на ньому лелека міг звити гніздо. За народним віруванням, таке гніздо мало оберігати будівлю від пожежі.

У народній традиції стан клуні фактично був показником того, як ведеться господарство. У словнику Бориса Грінченка зафіксовано прислів'я: "Мокрий квітень, а сухий май, то буде в клунях рай". Інше народне висловлювання пов'язує роботу в стодолі з добробутом дому: якщо там молотять зерно, "то в хаті веселиться", а якщо тихо – "гостює лихо".

Звідки походить слово "клуня"

Етимологія слова теж цікава. За даними українських етимологічних словників, "клуня" – запозичення з балтійських мов. Її пов'язують із литовським klúonas — "тік, стодола, клуня" та латиським kluõns – "тік, місце для обмолоту". Ці слова споріднюють із литовським klóti – "слати, простилати", яке має відповідник класти.

Слово дуже давнє для української писемної традиції: його зафіксовано, зокрема, у документі із Житомира 1590 року, де йдеться про збіжжя, взяте з клуні. Є також фіксація форми "клоня" в документі з Луцька 1625 року.

Отже, як бачимо, клуня була центром важливої частини господарського життя: тут зберігали врожай, молотили зерно, а її будівництво й навіть вигляд могли супроводжуватися звичаями та народними віруваннями.

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