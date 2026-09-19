С Днем фармацевтического работника Украины 2026 – тематические открытки и поздравления своими словами

19 сентября в Украине отмечают День фармацевта – профессиональный праздник людей, которые точно знают, чем отличается "что-то, что приходит в голову", от того, что действительно нужно. И так, иногда они спасают нам день еще до того, как мы успеваем добраться до врача.

По этому случаю 24 Канал подготовил подборку поздравлений с Днем фармацевта – теплые слова в прозе, красивые стихи и праздничные открытки, которые можно отправить коллегам, друзьям или родным.

Поздравления с Днем фармацевта своими словами

С Днем фармацевта! Спасибо за терпение, с которым ты каждый день помогаешь людям разобраться в множестве названий и дозировок. Здоровья тебе и меньше стресса на работе.

Поздравляю с профессиональным праздником! Вот ты и есть тот, кто всегда подскажет правильный выход, когда домашняя аптечка уже ничем не помогает. Спасибо за это. Хорошего настроения тебе!

С Днем фармацевта! Пусть работа приносит не только усталость, но и удовольствие от того, что ты действительно помогаешь людям. Сил тебе и теплых слов от благодарных клиентов. Поздравляю с праздником! Спасибо, что всегда находишь время объяснить, а не просто продать. Это действительно ценно. Здоровья тебе и спокойных смен.

С Днем фармацевта! Пусть в твоей жизни будет больше поводов радоваться, чем считать таблетки. Спасибо за заботу, которую ты даришь другим каждый день.

Поздравления с Днем фармацевтического работника: картинки



Поздравления с Днем фармацевта: картинки / Коллаж 24 Канала



Картинки ко Дню фармацевта / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем фармацевта своими словами / Коллаж 24 Канала



У нас есть еще одна подборка поздравлений с Днем ангела фармацевта. Здесь тоже есть красивые поздравления.