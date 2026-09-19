19 вересня в Україні відзначають День фармацевтичного працівника – професійне свято людей, які точно знають, чим відрізняється "щось від голови" від того, що справді потрібно. І так, іноді вони рятують наш день ще до того, як ми встигаємо дійти до лікаря.