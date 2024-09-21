Цьогоріч День фармацевта відзначають 21 вересня. В умовах повномасштабного вторгнення робота фахівців – надзвичайно важлива. Фармацевти їздять на передову, де рятують життя українських військових, надаючи їм медичну допомогу, розповідає LifeStyle24.

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День фармацевта: що відомо про свято

Це свято щорічно відзначають у третю суботу вересня. День фармацевта встановлений у 1999 році указом другого президента України Леоніда Кучми.

Так, на державному рівні було визнано внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров'я населення країни. Фахівці відзначають цей день у професійному колі.

LifeStyle24 підготував привітання з Днем фармацевта у картинках і прозі. Бажаємо усім фахівцям міцного здоров'я, успіхів, терпіння, сімейного добробуту та мирного неба над головою.

Привітання з Днем фармацевта: картинки й проза

Вітаю з Днем фармацевтичного працівника! Бажаю міцного здоров'я, сімейного щастя, успіхів у всіх починаннях і професійної діяльності на благо здоров'я нації!



Привітання з Днем фармацевта / Фото LifeStyle24

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Вітаю всіх працівників фармацевтичної галузі з професійним святом! Прийміть побажання добра, щастя і процвітання! Бажаю величезного щастя, більше світлих днів, виконання грандіозних планів, успішної роботи й, звичайно, міцного здоров'я. Нехай удача супроводжує у всіх починаннях!



Привітання з Днем фармацевта / Фото LifeStyle24

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Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем фармацевтичного працівника! Ваша праця потребує багато досвіду та знань, любові до людей та співчуття, вона дуже важлива і почесна. У цей урочистий день хочу побажати вам та вашим рідним міцного здоров'я, професійних досягнень, добробуту, щастя, любові й здійснення мрій.



Привітання з Днем фармацевта / Фото LifeStyle24

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Вітаю тебе з Днем фармацевта! Бажаю міцного здоров'я, щастя і добра, тепла та любові, родинної злагоди й добробуту. Нехай кожен день дарує творче натхнення, стабільність у фармацевтичній діяльності та успішне розв'язання проблем! Хай доля завжди посміхається, а люди дарують щирі слова вдячності за уважність і професіоналізм!



Привітання з Днем фармацевта / Фото LifeStyle24

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Вітаю всіх працівників фармацевтичної галузі України з професійним святом! Бажаю щастя, міцного здоров'я та успіхів у вашій благородній справі.



Привітання з Днем фармацевта / Фото LifeStyle24

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З Днем ​​фармацевта! Хочу побажати тобі, щоб інтерес до роботи ніколи не пропадав, щоб всі виписані рецепти приводили до якнайшвидшого одужання, а твою роботу завжди високо цінували! Вітаю!



Привітання з Днем фармацевта / Фото LifeStyle24

Збережіть варіанти, які вам сподобалися найбільше, і не забудьте надіслати їх своїм рідним і друзям. Сподіваємося, що ці листівки та привітання подарують гарний настрій усім фармацевтам.