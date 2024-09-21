Місто має багаторічну історію та культуру, якою не можна не захоплюватися. Протягом століть Херсон зустрічав туристів і дарував незабутні спогади своїм мешканцям, передає LifeStyle24.

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У березні 2022-го життя містян змінилося, оскільки російські війська тимчасово окупували Херсон. До 11 листопада того ж року громадяни демонстрували героїзм і незламність, таємно допомагаючи Збройним Силам України та влаштовуючи мітинги за свободу. Після визволення Херсон отримав статус "Місто-герой України", вкотре показавши силу й прагнення містян боротися за свою незалежність.

Наша редакція підготувала привітання у картинках і прозі з Днем міста Херсон. Бажаємо міцного здоров’я, терпіння, мужності та стійкості всім херсонцям.

Привітання з Днем міста Херсона: картинки й проза

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У цей святковий День міста бажаю вам міцного здоров'я, щастя та процвітання. Нехай мир і злагода завжди панують у домівках, а наш Херсон буде сильним і відважним. Хай наші діти ростуть у безпеці та радості, пишаючись своїм рідним містом.



Привітання з Днем міста Херсон / Фото LifeStyle24

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З Днем міста Херсон! Бажаю всім мешканцям здоров'я, добробуту та успіхів у всіх починаннях. Нехай кожен день буде сповнений радості та гордості за наше місто.



Привітання з Днем міста Херсон / Фото LifeStyle24

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Херсонці, вітаю вас з Днем міста! Нехай Херсон процвітає та в ньому завжди буде мир, злагода та любов. Хай кожен мешканець відчуває гордість за своє рідне місто, бо ми всі разом щодня боремося за його майбутнє.



Привітання з Днем міста Херсон / Фото LifeStyle24

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З Днем міста, дорогі херсонці! Це свято особливе для кожного з нас. Бажаю, щоб у кожній домівці панували мир і спокій, збувалися всі заповітні мрії. Хай серед жителів нашого міста буде спільна злагода, взаємна повага та щира довіра.



Привітання з Днем міста Херсон / Фото LifeStyle24

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Херсонці, з Днем міста! Нехай нас завжди об'єднує любов і небайдужість, бо саме спільними зусиллями ми маємо щодня захищати місто заради майбутнього наших дітей.



Привітання з Днем міста Херсон / Фото LifeStyle24

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Вітаю з Днем міста Херсон! Від щирого серця бажаю, щоб усі мешканці повернулися додому та були здорові, щасливі, кохані та благословенні.



Привітання з Днем міста Херсон / Фото LifeStyle24

Сподіваємось, що вам сподобалися запропоновані варіанти. Привітайте усіх херсонців зі святом і потіште їх своєю увагою.