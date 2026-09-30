Почему христианам запрещено носить красную нить: честный ответ священника ПЦУ

Популярный оберег, который ежедневно носят на запястье тысячи украинцев, на самом деле не имеет ничего общего с защитой и прямо противоречит христианской вере. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк откровенно рассказал о языческих корнях красной нитки.

В своем фейсбуке он объяснил, почему верующим следует как можно скорее избавиться от нее.

Можно ли христианам носить красную нитку на руке

Отец Алексей назвал этот аксессуар откровенно греховной вещью и призвал не обманывать себя красивыми оправданиями. Он напомнил, что подобный обычай берет свое начало в мрачных языческих культах прошлого. Во времена поклонения идолу Ваалу родители вовлекали собственных детей в мрачные ритуалы, привязывая им на руку или ногу красную нитку. Священнослужитель подчеркнул, что такие мрачные обряды несут сатанинский смысл и отдаляют человека от истины.

Христиане должны отрекаться от суеверий, чуждого обрядового уклада и бессмысленных предрассудков. Никакой кусочек ткани или шерсти не обладает сверхъестественной силой и не способен уберечь от сглаза. Если человек принял крещение, признает своим Спасителем Иисуса Христа и регулярно посещает храм, ему не нужны сомнительные талисманы. Верующий должен полагаться исключительно на Господа, ведь только Божья благодать дарует настоящую защиту, покой и силу преодолевать жизненные невзгоды.

Филюк советует каждому, кто до сих пор носит эту нить ради защиты или вслед за модой, снять ее без малейшего сожаления и сжечь.

Красная нить христианам не нужна: если Бог с вами, то Он вас защитит. Сожгите эту нить, если у кого-то она есть,

– сказал священник ПЦУ.

Ранее Алексей Филюк рассказывал, можно ли христианам делать татуировки.