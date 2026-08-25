Не только о сладкой жизни: какая любовная деталь скрывается за названием "медовый месяц"

Первый месяц супружеской жизни во многих культурах называют "медовым", но в украинской традиции это словосочетание имело вполне конкретное символическое значение. Мед был важной частью свадебных обрядов и имел больше значений, чем просто сладкое угощение.

Во-первых, мед использовался в украинском свадебном обряде во время помолвки, затем при выпечке свадебного каравая, при встрече молодоженов после свадьбы и в других ритуалах. Молодоженов могли угощать хлебом с медом, а на Буковине мать невесты даже смазывала ее свадебный венок медом, желая дочери счастливого брака, пишет "Этнография".

Особое значение мед имел как символ сладости и благополучия. Ему приписывали способность приносить молодым счастье, здоровье, достаток и благополучие в семейной жизни.



Какое значение имел мед в семейной жизни / Freepik

Медовый месяц: причина была и в супружеской близости

Исследователи украинских свадебных обрядов связывают мед не только с достатком и счастьем, но и с сексуальностью и супружеским наслаждением. Поэтому молодоженов угощали им не только во время самой свадьбы – в некоторых традициях мед сопровождал их на протяжении всего первого месяца семейной жизни. Считалось, что мед активно способствует сексуальной активности пары.

Именно с этим, вероятно, связано и понятие "медового месяца": первый период брака должен был быть "сладким", счастливым и благоприятным для создания крепкой семьи с детьми.

А вот сама свадьба в украинской традиции была наполнена гораздо большим количеством обрядов и символов – некоторые из них сегодня могут немало удивить. Например, вам будет интересно прочитать об обряде "коморы", в котором должны были участвовать молодожены.