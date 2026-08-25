По-перше, мед використовувався в українському весільному обряді під час заручин, потім під час випікання короваю, при зустрічі молодих після шлюбу та в інших ритуалах. Молодят могли пригощати хлібом із медом, а на Буковині мати нареченої навіть змащувала її весільний вінок медом, бажаючи доньці щасливого шлюбу, пише "Етнографія".

Особливе значення мед мав як символ солодкості та добробуту. Йому приписували здатність приносити молодим щастя, здоров'я, достаток і добробут в сімейному житті.



Який сенс мав мед у сімейному житті / Freepik

Медовий місяць: причина була й у подружній близькості

Дослідники української весільної обрядовості пов'язують мед не лише з достатком і щастям, а й із сексуальністю та подружньою насолодою. Тому молодят частували ним не тільки під час самого весілля – в окремих традиціях мед супроводжував їх протягом усього першого місяця сімейного життя. Вважалося, що мед активно сприяє сексуальній активності пари.

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Саме з цим, імовірно, пов'язане й поняття "медового місяця": перший період шлюбу мав бути "солодким", щасливим і сприятливим для створення міцної сім'ї з дітками.

А от саме весілля в українській традиції було сповнене значно більшої кількості обрядів і символів – деякі з них сьогодні можуть неабияк здивувати. Наприклад, вам буде цікаво прочитати про обряд комори, в якому мали брати участь молодята.