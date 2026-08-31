Когда отмечается Михайлово Чудо в 2026 году: точная дата по новому календарю

После перехода Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь дата празднования чуда Архангела Михаила в Хонах сдвинулась на 13 дней раньше. Теперь верующие чествуют небесного покровителя 6 сентября вместо привычного 19 сентября.

Этот день имеет фиксированную дату, поэтому она не меняется из года в год. Подробнее – читайте в материале 24 Канала.

Михайлово чудо 2026: история праздника

История праздника уходит корнями в IV век и связана с городом Колосы, что располагался в исторической области Фригия на территории современной Турции. Согласно церковным преданиям, местный житель построил там храм в честь архангела Михаила после того, как целебная вода из здешнего источника исцелила его немую дочь. Более шестидесяти лет в этой святыне ревностно служил благочестивый причетник Архип, чьи проповеди обращали в христианство сотни язычников.

Возмущенные идолопоклонники задумали разрушить святое место вместе с непоколебимым служителем. Они соединили русла двух бурных горных рек и направили неистовый водный поток прямо на храм. Видя смертельную опасность, Архип упал на колени и начал горячо молиться Архистратигу Михаилу о спасении. В тот же миг с небес сошел сам архангел, ударил своим жезлом по скале и открыл огромную расщелину, куда ушла вся вода. Нападавшие с ужасом разбежались, сооружение уцелело, а сам город впоследствии получил название Хони, что буквально означает "отверстие".

Михайлово чудо 2026 – когда празднуют / Коллаж 24 Канала

Обычаи праздника Михайлового чуда

В украинской традиции Михайлово Чудо считается особым днем согласия, милосердия и прощения давних обид. В этот день верующие отправляются в храмы, где обращаются к архистратигу с молитвами о духовной защите, исцелении от недугов и охране от всякого зла.

В то же время в народе верят, что 6 сентября нельзя ссориться, ругаться и тяжело работать. Любую работу лучше отложить на другой день ради душевного покоя и помощи ближним.

На днях мы уже публиковали календарь церковных праздников на сентябрь 2026 года.