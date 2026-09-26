Действительно ли можно отказаться от обязанностей крестного отца: разъяснение священника ПЦУ

В народе существует немало суеверий, связанных с таинством крещения. Одно из самых распространенных гласит, что отказаться от предложения стать крестным отцом или крестной матерью – большой грех.

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем фейсбуке развеял этот миф. Отец объяснил, как верующим следует поступать, когда их просят стать крестными родителями, а внутренней готовности к этому нет.

Грех ли отказываться от роли крестного

По словам священника ПЦУ Алексея Филюка, искренность и трезвая оценка собственных сил гораздо важнее формальных традиций или страха перед чужим осуждением. Крещение ребенка предполагает серьезную духовную ответственность, ведь тогда крестные родители берут на себя обязанность наставлять малыша в вере, молиться за него и принимать активное участие в его христианском взрослении. Если человек осознает, что не сможет уделять крестнику должное время, не имеет душевных сил или просто не готов к такой роли, он имеет полное моральное право ответить отказом.

Отец Алексей подчеркнул, что честное "нет" в этом вопросе Церковь не считает грехом. Настоящий грех заключается в совершенно других вещах, в частности, когда люди оскорбляют друг друга, творят зло, причиняют обиду или вредят ближним. Зато откровенное признание своей неготовности свидетельствует о зрелости и уважении как к самому ребенку, так и к его родителям.

Согласиться лишь из вежливости, а впоследствии годами не появляться в жизни крестника – гораздо худший выбор, чем сразу отказаться. Филюк призвал верующих избавляться от искусственного чувства вины и помнить, что христианство всегда ставит честность выше обычаев.

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