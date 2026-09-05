Действительно ли в воскресенье можно работать: священник ПЦУ дал однозначный ответ

С наступлением осеннего сезона сбора урожая у многих украинцев возникает дилемма. Многие верующие не знают, можно ли заниматься тяжелым трудом на огороде в последний день недели.

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем тиктоке разъяснил этот вопрос. Он объяснил, считается ли работа в воскресенье грехом.

Можно ли работать и копать картошку в воскресенье

Осень традиционно приносит украинским хозяевам множество хлопот, и часто из-за нехватки свободного времени или переменчивой погоды возникает соблазн выйти на приусадебный участок именно в выходные. Однако священник ПЦУ Алексей Филюк призвал верующих не торопиться с такими решениями и напомнил о нерушимости Божьего закона.

Согласно четвертой заповеди Божьей, шесть дней даны человеку для труда, бытовых дел и обеспечения земной жизни, а седьмой день следует обязательно посвятить Господу, храму, искренней молитве и своей семье. Если человек без уважительной причины пренебрегает этим правилом и сознательно берется за лопату в святой день, он нарушает установленный духовный порядок.

В то же время Филюк объяснил существенную разницу между собственной бытовой выгодой и трудом ради спасения других. Он обратил внимание на профессии, среди которых врачи скорой помощи, спасатели, полицейские и военные. Они дежурят круглосуточно и спасают человеческие жизни каждую минуту, поэтому их служение в воскресенье не является грехом, а благородным делом.

Когда же речь идет о копке картофеля, сборе овощей или генеральной уборке, ситуация совсем иная. По словам священника ПЦУ, работа в огороде не представляет угрозы чьей-либо жизни и всегда может подождать. Именно поэтому христианам стоит научиться правильно расставлять жизненные приоритеты, находить для физического труда другие дни недели, а воскресенье оставлять днем внутреннего покоя, посещения церковной службы и теплого общения с близкими.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя делать в воскресенье.