Действительно ли можно стричься в воскресенье: объяснение священника ПЦУ

Украинцы до сих пор сомневаются, какие повседневные дела разрешается делать в выходные. Многие боятся брать в руки ножницы в конце недели, поскольку считают это тяжким грехом.

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк уже высказался по этому поводу в своем тиктоке. Почему нельзя стричься в воскресенье – читайте далее в материале 24 Канала.

Можно ли стричься в воскресенье

Отец Алексей заверил, что в желании иметь красивый и ухоженный вид нет ничего плохого. Гигиена, аккуратность и забота о волосах – это нормальная потребность каждого человека, и церковь отнюдь не воспринимает это как грех. Однако для каждого дела существует свой правильный момент.

Для повседневных дел, работы, генеральной уборки и посещений парикмахера отведено шесть дней недели. Воскресенье же имеет совсем другое назначение – время для внутреннего покоя, духовной перезагрузки, молитвы и искреннего общения с близкими.

По словам священника ПЦУ, на воскресную службу в храм христианин должен приходить уже ухоженным, нарядным и опрятным. Именно поэтому все стрижки, укладки и другие манипуляции с волосами стоит сделать заранее – в будний день или в субботу. Последний день недели отец Алексей советует полностью посвятить Богу, семье и полноценному отдыху от любой суеты.

Ранее мы рассказывали, можно ли работать или копать картошку в воскресенье.