Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці вже висловився стосовно цього. Чому не можна стригти волосся у неділю – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Чи можна стригтися в неділю

Отець Олексій запевнив, що в бажанні мати гарний і доглянутий вигляд немає нічого поганого. Гігієна, акуратність і турбота про волосся – це нормальна потреба кожної людини, і церква аж ніяк не сприймає це як гріх. Однак для кожної справи існує свій правильний момент.

Для щоденних клопотів, роботи, генерального прибирання та візитів до перукаря відведено шість днів тижня. Неділя ж має зовсім інше призначення – час для внутрішнього спокою, духовного перезавантаження, молитви та щирого спілкування з близькими.

За словами священника ПЦУ, на недільну службу до храму християнин повинен приходити вже гарним, нарядним і охайним. Саме тому всі стрижки, укладки та інші маніпуляції з волоссям варто зробити завчасно – у будень або в суботу. Останній день тижня отець Олексій радить цілковито присвятити Богові, сім'ї та повноцінному відпочинку від будь-якої метушні.

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