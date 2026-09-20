Охраняют своих обладательниц: 4 необычных имени для девочек, о которых все давно забыли

Нередко современные родители долго выбирают имена для своих детей. Взрослые хотят найти особенное имя, которое не только принесет удачу малышу, но и будет необычно звучать.

24 Канал собрал подборку редких женских имен, которые станут оберегом для каждой девочки. Этот материал пригодится будущим родителям, ожидающим появления дочери.

Гафия

Имя Гафия также является формой христианского женского варианта Агафия, пришедшего к нам из Древней Греции и означающего "добрая" и "хорошая". Такие девушки склонны помогать другим и поддерживать близких в сложных ситуациях. Обладательницы этого имени дарят ощущение уюта и тепла всем, кто находится рядом с ними.

Аурелия

Это имя пришло к нам из латинского языка. По одной из версий, оно трактуется как "золотая". Обладательницы этого имени – нежные и доброжелательные девушки, которые производят хорошее впечатление на людей. Аурелии восхищают окружающих своей утонченностью и аккуратностью и в то же время стараются работать над своей репутацией в обществе.

Амина

Это имя имеет арабские корни и означает "хранительница" или "та, кто находится в безопасности". Его обладательницы отличаются трудолюбием и ответственностью, поэтому готовы посвятить свое свободное время любимому делу. Обладательницы этого имени имеют большой круг общения, которому всегда будут рады помочь. Амины – очень коммуникабельные и честные, поэтому легко завязывают новые знакомства

Беатрис

Имя Беатрис имеет латинское происхождение и трактуется как "что приносит счастье" или "благословенная". Обычно его обладательницы отличаются жизнерадостностью и харизмой. Эти женщины могут легко зарядить позитивом окружающих и поднять им настроение.

Редкие имена для девочек / Фото Magnific

На днях наша редакция рассказывала о самых популярных женских именах в Украине.