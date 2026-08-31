6 необычных украинских имен для мальчиков с глубоким смыслом

В настоящее время все больше родителей отказываются от привычных имен и ищут для сыновей аутентичные, благозвучные и глубокие украинские варианты. Старинные имена возвращаются в современную жизнь, удивляя своей силой, благородством и богатой историей.

24 Канал собрал подборку колоритных и необычных имен, которые подчеркнут индивидуальность ребенка и станут для него настоящим оберегом на всю жизнь.

Орест

Это благородное имя имеет древнегреческие корни и переводится как "тот, кто стоит на горе". Обладатели этого имени – уравновешенные и чрезвычайно надежные личности, обладающие внутренней силой. Они никогда не поддаются хаосу, мыслят логически и уверенно преодолевают любые препятствия на пути к цели. В то же время такие мужчины очень верны в дружбе и всегда держат слово.

Любомир

Это древнеславянское имя состоит из двух красивых корней – "любить" и "мир". Его обладатели отличаются чуткостью, искренностью и развитой эмпатией. Они не терпят ссор, умеют мастерски разрешать конфликты и тонко чувствуют настроение окружающих. К тому же Любомиры всегда излучают тепло, притягивают единомышленников и становятся надежной опорой для всей семьи.

Златан

Это солнечное славянское имя означает "золотой". Носители этого имени – харизматичные, артистичные и полные оптимизма личности с ярким воображением. Они обладают утонченным вкусом, легко добиваются успеха в творчестве и не боятся смелых идей. Кроме того, такие мужчины очень щедры и готовы делиться радостью с каждым, кто находится рядом.

Северин

Это мощное имя с латинскими корнями, что означает "стойкий" и "непоколебимый", в украинской культуре овеяно духом казацкой доблести. Его носители – волевые, принципиальные и смелые личности с врожденным чувством справедливости. Они не сдаются перед трудностями, всегда отстаивают собственные убеждения и ведут за собой других. В то же время за внешней строгостью скрывается глубокая преданность и забота о самых близких.

Радимир

Это редкое старославянское имя образовано от слов "радость" и "мир" и означает "тот, кто заботится о согласии и радости людей". Радомиры – открытые, энергичные и очень сообразительные личности с живым умом. Они быстро находят общий язык с новыми людьми, обожают открывать новое и уверенно ведут за собой команду. В то же время такие ребята всегда остаются внимательными, добрыми и искренними в любых взаимоотношениях.

Зореслав

Это славянское имя, состоящее из слов "заря" и "слава", красиво переводится как "тот, чья слава сияет, как заря". Такие мужчины стремятся к большим свершениям, часто реализуют себя в искусстве или интеллектуальных сферах и мыслят масштабно. Зореславы обладают глубоким внутренним миром и всегда дарят свет и вдохновение близким людям.

Ранее мы рассказывали о благородных именах для мальчиков, которые притягивают успех.