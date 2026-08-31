24 Канал зібрав добірку колоритних і незвичних імен, які підкреслять індивідуальність дитини та стануть для неї справжнім оберегом на все життя.

Орест

Це шляхетне ім'я має давньогрецьке коріння та перекладається як "той, хто стоїть на горі". Власники цього імені – врівноважені та надзвичайно надійні особистості, які мають внутрішній стрижень. Вони ніколи не піддаються хаосу, мислять логічно й упевнено долають будь-які перешкоди на шляху до мети. Водночас такі чоловіки дуже вірні в дружбі та завжди тримають своє слово.

Любомир

Таке давньослов'янське ім'я складається з двох красивих основ – "любити" та "мир". Його власники відзначаються чуйністю, щирістю і розвиненою емпатією. Вони не терплять сварок, вміють майстерно розв'язувати конфлікти та тонко відчувають настрій оточення. До того ж Любомири завжди випромінюють тепло, притягують однодумців і стають надійною опорою для всієї родини.

Златан

Це сонячне слов'янське ім'я означає "золотий". Представники цього імені – харизматичні, артистичні та сповнені оптимізму особистості з яскравою уявою. Вони мають витончений смак, легко досягають успіху у творчості та не бояться сміливих ідей. Крім цього, такі чоловіки дуже щедрі й готові ділитися радістю з кожним, хто є поруч.

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Северин

Це могутнє ім'я з латинським корінням, що означає "стійкий" та "непохитний". Його володарі – вольові, принципові та сміливі особистості з вродженим почуттям справедливості. Вони не бояться труднощів, завжди відстоюють власні переконання та ведуть за собою інших. Водночас за зовнішньою суворістю ховається глибока відданість і турбота про найближчих.

Радимир

Це рідкісне старослов'янське ім'я утворене від слів "радість" і "мир" та означає "той, хто дбає про злагоду й радість людей". Радомири – відкриті, енергійні та дуже кмітливі особистості. Вони швидко знаходять спільну мову з новими людьми, обожнюють відкривати нове та впевнено ведуть за собою команду. Водночас такі хлопці завжди залишаються уважними, добрими та щирими у будь-яких взаєминах.

Зореслав

Це слов'янське ім'я, яке складається зі слів "зоря" та "слава" й красиво перекладається як "той, чия слава сяє мов зоря". Такі чоловіки прагнуть до великих звершень, часто реалізують себе в мистецтві чи інтелектуальних сферах і мислять масштабно. Зореслави володіють глибоким внутрішнім світом і завжди дарують світло та натхнення близьким людям.

Раніше ми розповідали про благородні імена для хлопчиків, які притягують успіх.