Наполненные теплом и светом: 4 нежных имени, которые подарят девочке счастливую судьбу

Современные родители все чаще подбирают для малышей имя, которое будет звучать легко и мягко, без резких согласных. Правильно подобранное имя способно создать вокруг своей обладательницы атмосферу уюта и гармонии.

24 Канал подготовил подборку удивительных женских имен, которые звучат изящно и имеют благородное значение. Этот материал пригодится будущим родителям, ожидающим появления дочери.

Зоряна

Это имя имеет славянское происхождение и переводится как "звезда". Зоряны ассоциируются у окружающих со светом и сиянием, которые можно наблюдать на ночном небе. В древности наши предки давали такое имя девочке, когда хотели подчеркнуть ее значимость в обществе. Зоряны легко реализуют свой творческий потенциал и налаживают полезные связи с другими людьми.

Мирослава

Имя Мирослава имеет славянские корни и трактуется как "что приносит мир и славу". В древности так часто называли мудрых женщин, которые могли легко справиться с любой работой. Мирославы не любят конфликтов, поэтому всячески избегают споров. Обладательницы этого имени постоянно поражают окружающих своей красотой.

Любава

Это славянское имя трактуется как "та, что приносит любовь". Его обладательницы – очень чувственные, эмоциональные и искренние. У них доброе сердце, и они любят дарить любовь всем, кто рядом. Любавы точно знают, как создать уют и тепло в любом месте. У таких женщин большой круг общения, потому что они легко притягивают к себе людей.

Камила

По одной из версий, это имя имеет латинское происхождение и переводится как "служительница храма". Обычно так называют сильных женщин, обладающих внутренней силой. Камиллы не боятся ставить перед собой цели и достигать их любыми способами. Такие девушки могут легко возглавить команду и стать лидерами.

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