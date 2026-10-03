24 Канал зібрав добірку дивовижних жіночих імен, які звучать витончено та мають благородне значення. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу доньки.

Зоряна

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "зірка". Зоряни асоціюються в інших зі світлом і сяйвом, які можна спостерігати на нічному небі. У давнину наші пращури давали таке ім'я дівчинці, коли хотіли підкреслити її значущість у суспільстві. Зоряни легко реалізовують свій творчий потенціал і будують корисні зв'язки з іншими людьми.

Мирослава

Ім'я Мирослава має слов'янське коріння й трактується як "та, що приносить мир і славу". У давнину так часто називали мудрих жінок, які могли легко впоратися з будь-якою роботою. Мирослави не полюбляють конфліктувати, тому уникають суперечок усіма можливими шляхами. Власниці цього імені постійно вражають інших своєю красою.

Любава

Таке слов'янське ім'я трактується як "та, що приносить любов". Його представниці – дуже чуттєві, емоційні та щирі. Вони мають добре серце й полюбляють дарувати любов усім, хто поруч. Любави точно знають як створити затишок і тепло в будь-якому місці. У таких жінок велике коло спілкування, бо вони легко притягують до себе людей.

Каміла

За однією з версій, це ім'я має латинське походження та трактується як "служителька храму". Зазвичай так називають сильних жінок, які мають внутрішній стрижень. Каміли не бояться ставити собі мету та досягати її будь-якими способами. Такі дівчата можуть легко очолити команду та стати лідерами.

Як красиво назвати дівчинку у 2026 році – ніжні жіночі імена / Фото Magnific

Раніше ми розповідали, як красиво і стильно назвати доньку у 2026 році.