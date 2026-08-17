Что происходило в постели молодоженов после свадьбы: старинные традиции, которые вас точно удивят

После завершения жатвы в украинском селе наступало время свадеб. Для молодоженов готовили не просто место для сна, а особую брачную постель, с которой связывали будущую супружескую пару, детей и благополучие семьи.

Пока летом шла жатва, люди были заняты работой в поле. В конце лета, после окончания полевых работ, девушки начинали гадать на любимого и готовиться к свадьбам.

Свадебный обряд включал в себя множество действий, которые сегодня могут показаться весьма необычными. Особое место среди них занимала подготовка постели для молодоженов. Ее не просто застилали перед первой брачной ночью. В разных регионах в кровать клали определенные предметы, которым приписывали особое значение.

Что такое обряд кладовой и что клали молодым в постель

В украинской традиции местом первой брачной ночи часто была кладовая. Во время свадьбы обычное хозяйственное помещение становилось местом, где молодожены переходили в новый статус мужа и жены. Сам обряд первой брачной ночи называли "обрядом кладовой".

Подготовка постели была отдельной частью этого обряда. На Лемковщине, например, свахи клали под постель молодоженов ярмо, чеснок, борону, яйцо. Эти предметы должны были обеспечить молодоженам плодородие, неразлучность и защитить их от всего злого.



Старинная украинская свадьба / фото из открытых источников

Постель также могли посыпать овсом. После этого староста благословлял ее маленьким топориком и клал молодым под подушку. Так желали молодой семье достатка и счастливой супружеской жизни.

Существовали и другие обычаи, связанные с брачной постелью. На Слобожанщине зафиксировано, что молодоженов уводили спать в дома соседей. За постелью могли следить дружки. В отдельных местностях молодожены после первой ночи еще несколько ночей оставались спать там, где состоялась первая брачная ночь.



Свадьба украинцев в древности / фото из открытых источников

Вот так через брачную постель молодым желали детей, благополучия и крепкого брака, а саму постель превращали в часть сложного свадебного обряда. Вам также будет интересно прочитать о свадебных нарядах украинцев, которые имели сакральный смысл.