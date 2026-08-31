Перевод часов в 2026 году: когда Украина перейдет на зимнее время

Украина постепенно готовится к ежегодному переводу часов. Именно поэтому граждане уже начинают интересоваться, когда именно осенью 2026 года придется скорректировать свой график.

Осенью 2026 года украинцы, как обычно, перейдут на зимнее время в последнее воскресенье октября. В ночь с 24 на 25 октября, в четыре часа утра, стрелки часов переведут на час назад. Это позволит поспать немного дольше, пишет 24 Канал.

Переводят ли часы на зимнее время в 2026 году?

Вопрос отказа от сезонного перевода часов вызвал немало споров в украинском обществе и парламенте. Народные депутаты еще летом 2024 года поддержали законопроект № 4201, который должен был навсегда закрепить в стране единое киевское время – второй часовой пояс (UTC+2). Согласно первоначальному замыслу авторов инициативы, переход осенью 2024 года должен был стать последним, после чего страна должна была бы навсегда отказаться от перехода на летнее время весной.

Однако принятый парламентом закон так и не вступил в силу, поскольку президент его не подписал и не вернул со своими замечаниями в Верховную Раду. Поэтому в Украине по-прежнему действует постановление правительства от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", которое обязывает ежегодно менять время дважды: весной переходить на летнее, а осенью возвращаться к стандартному зимнему.

Когда в Украине переводят часы на зимнее время / Фото Magnific

Большинство современных электронных устройств, в частности смартфоны, компьютеры, смарт-часы и планшеты, обновят время автоматически, поэтому пользователям не придется менять настройки самостоятельно. Позаботиться нужно только о механических настенных часах или обычных будильниках.

Кроме того, специалисты советуют за несколько дней до перехода постепенно сдвигать время отхода ко сну на 15 – 20 минут, чтобы организм легче приспособился к новому световому дню.

А знали ли вы, какая единственная страна в Европе не переводит часы?