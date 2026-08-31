Восени 2026 року українці традиційно перейдуть на зимовий час в останню неділю жовтня. У ніч з 24 на 25 жовтня, о четвертій годині ранку, стрілки годинників переведуть на годину назад. Це дасть змогу поспати трохи довше, пише 24 Канал.

Чи переводять годинники на зимовий час у 2026 році

Питання відмови від сезонного переведення годинників викликало чимало суперечок в українському суспільстві та парламенті. Народні депутати ще влітку 2024 року підтримали законопроєкт № 4201, який мав назавжди зафіксувати в країні єдиний київський час – другий часовий пояс (UTC+2). Згідно з початковим задумом авторів ініціативи, перехід восени 2024 року мав стати останнім, після чого країна мала б назавжди відмовитися від переходу на літній час навесні.

Утім, ухвалений парламентом закон так і не набув чинності, оскільки президент його не підписав і не повернув зі своїми зауваженнями до Верховної Ради. Відтак в Україні й надалі діє урядова постанова від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", яка зобов'язує щороку змінювати час двічі: навесні переходити на літній, а восени повертатися на стандартний зимовий.

Коли переводять годинники на зимовий час в Україні / Фото Magnific

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Більшість сучасних електронних пристроїв, зокрема смартфони, комп'ютери, смартгодинники та планшети, оновлять час автоматично, тому користувачам не доведеться змінювати налаштування власноруч. Подбати потрібно лише про механічні настінні годинники чи звичайні будильники.

Крім цього, фахівці радять за кілька днів до переходу поступово зміщувати час відходу до сну на 15 – 20 хвилин, щоб організм легше пристосувався до нового світлового дня.

А чи знали ви, яка єдина країна в Європі не переводить годинники?