Без стресса и бессонницы: как подготовить режим сна к переводу часов

В последнее воскресенье октября Украина традиционно переходит на зимнее время, поэтому вскоре мы переведем стрелки часов на час назад. В эту ночь у украинцев появится возможность поспать чуть дольше, однако для организма такое изменение часто становится ощутимым потрясением.

Многие сталкиваются с утренней разбитостью, дневной усталостью, головной болью и сбоем в привычном распорядке дня. Впрочем, своевременная и плавная подготовка поможет избежать дискомфорта и адаптироваться к новому графику без вреда для здоровья, пишет 24 Канал.

Как настроить биологические часы к переходу на зимнее время

Наше тело работает как сложный механизм, который ориентируется на собственные биологические ритмы. Именно они определяют, когда нам хочется есть, спать или активно двигаться. Когда время меняется внезапно, мозг просто не успевает перестроиться и продолжает требовать отдыха или активности по старому расписанию.

Чтобы переход на зимнее время прошел незаметно, начните перестраивать свой график примерно за неделю до нужной даты. Делайте все максимально плавно: в частности, ложитесь спать на 15 – 20 минут позже каждый день, а также постепенно сдвигайте время утреннего подъема. Так же переносите завтрак, обед и ужин на чуть более позднее время. Благодаря такому простому шагу организм успеет привыкнуть к изменениям еще до того, как вы переведите стрелки на телефоне или настенных часах.

Свет играет решающую роль в налаживании здорового сна. Как только просыпаетесь утром, сразу раздвигайте шторы, чтобы в комнату проник дневной свет, или выходите на короткую прогулку. Яркие лучи солнца быстро останавливают выработку гормона сна и дают мозгу четкий сигнал начать новый день.

Как подготовиться к переходу на зимнее время 2026 / Фото Magnific

Вечером поступайте наоборот: приглушайте свет в доме и как минимум за час до отхода ко сну отложите смартфоны, ноутбуки или телевизор. Синий свет от экранов сбивает мозг с толку, заставляя его верить, что день еще продолжается, поэтому заснуть становится гораздо труднее.

Пересмотрите также вечерний рацион в это время. Откажитесь от кофе, энергетиков, крепкого чая и алкоголя ближе к вечеру, ведь эти напитки возбуждают нервную систему и нарушают фазу глубокого сна. Не перегружайте желудок тяжелой или жирной пищей, чтобы организм отдыхал ночью, а не тратил силы на пищеварение.

Обязательно проветривайте спальню перед сном и поддерживайте в комнате комфортную прохладу – примерно 18 – 19 градусов Цельсия. На свежем воздухе человек засыпает значительно быстрее, спит крепче и просыпается полным сил.

Кстати, мы уже рассказывали, когда Украина перейдет на зимнее время в 2026 году.