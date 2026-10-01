Багато хто стикається з ранковою розбитістю, денною втомою, головним болем та збитим звичним розпорядком дня. Втім, вчасна та м'яка підготовка допоможе уникнути дискомфорту й адаптуватися до нового графіка без жодної шкоди для здоров'я, пише 24 Канал.

Як налаштувати біологічний годинник до зміни часу

Наше тіло працює як складний механізм, який орієнтується на власні біологічні ритми. Саме вони визначають, коли нам хочеться їсти, спати чи активно рухатися. Коли час змінюється раптово, мозок просто не встигає перебудуватися й продовжує вимагати відпочинку або активності за старим розкладом.

Аби перехід на зимовий час пройшов непомітно, почніть перебудовувати свій графік приблизно за тиждень до потрібної дати. Робіть усе максимально плавно, зокрема лягайте спати на 15-20 хвилин пізніше щодня, а також поступово зсувайте час ранкового підйому. Так само переносьте сніданок, обід і вечерю на трохи пізніший час. Завдяки такому простому кроку тіло встигне звикнути до змін ще до того, як ви переставите стрілки на телефоні чи настінному годиннику.

Світло відіграє вирішальну роль у налаштуванні здорового сну. Як тільки прокидаєтеся вранці, одразу розсувайте штори, щоб у кімнату зайшло денне світло, або виходьте на коротку прогулянку. Яскраві промені сонця швидко зупиняють вироблення гормону сну та дають мозку чіткий сигнал починати новий день.

Як підготуватися до переходу на зимовий час 2026 / Фото Magnific

Увечері дійте навпаки: приглушуйте світло в оселі та щонайменше за годину до відпочинку відкладіть смартфони, ноутбуки чи телевізор. Синє світло від екранів збиває мозок з пантелику, змушуючи його вірити, що день ще триває, через що заснути стає набагато важче.

Перегляньте також вечірній раціон у цей час. Відмовтеся від кави, енергетиків, міцного чаю та алкоголю ближче до вечора, адже ці напої збуджують нервову систему й ламають фазу глибокого сну. Не навантажуйте шлунок важкою або жирною їжею, щоб організм відпочивав уночі, а не витрачав сили на травлення.

Обов'язково провітрюйте спальню перед сном і тримайте в кімнаті комфортну прохолоду – приблизно 18-19 градусів Цельсія. У свіжому повітрі людина засинає значно швидше, міцніше спить і прокидається з новими силами.

До речі, ми вже розповідали, коли Україна перейде на зимовий час у 2026 році.