Когда в 2026 году отмечается Покров в Украине: дата праздника и что он означает

Украинский церковный календарь уже несколько лет следует новым датам, поэтому в 2026 году Покров Пресвятой Богородицы будем отмечать 1 октября. И в этом году праздник выпадает на четверг.

Как сообщает 24 Канал, Покров – один из важных христианских праздников, посвященный Пресвятой Богородице. В церковной традиции он связан с верой в ее заступничество и защиту людей. Для украинцев эта дата имеет еще и особое историческое значение, что Покров издавна почитали украинские казаки.

Почему дата Покрова изменилась



Покров Пресвятой Богородицы 2026 / Фото Pinterest



Раньше праздник отмечали 14 октября по юлианскому календарю. После перехода ПЦУ и УГКЦ на новый стиль дата сдвинулась на 1 октября. Именно эту дату указывают церковные календари на 2026 год. Таким образом, в 2026 году Покрова будет 1 октября, в четверг.

Покров и День защитников и защитниц Украины

А еще этот праздник тесно связан с украинской военной традицией и казачеством. Именно поэтому День защитников и защитниц Украины также отмечают 1 октября. ПЦУ, в частности, прямо называет этот день одновременно праздником Покрова и Днем защитников и защитниц Украины.

Что делают в день Покрова

В этот день верующие могут посетить богослужение, помолиться и попросить у Богородицы защиты для себя, родных и близких.

В то же время Покров имеет немало народных традиций. В прошлом этот день был важен для молодежи и особенно для девушек, ведь с Покровом связывали начало свадебного сезона. Отсюда и многочисленные народные приметы о замужестве, сватовстве и будущей семье.

А какие традиции и обычаи были связаны с Покровом в Украине и почему этот праздник издавна имел особое значение для наших предков? Рассказываем, как украинцы отмечали этот день и какие обряды с ним связывали.